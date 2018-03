Mesures de restriction pour les huîtres, les moules et les palourdes de l’étang de Thau

Par Salah Hamdaoui, France Bleu Hérault et France Bleu

Le préfet de l’Hérault a décidé de suspendre provisoirement la récolte et la commercialisation des huîtres, des moules et des palourdes de l’étang de Thau à cause du novovirus, cause la plus courante des gastro-entérites aigües. Cela concerne les coquillages récoltés après le 15 février 2018.