On met les petits plats dans les grands pour les donneurs de sang à Limoges

Limoges, France

Les donneurs de sang sont particulièrement choyés depuis ce jeudi à Limoges. L'établissement français du sang renouvelle pour la sixième année consécutive son opération "Mon sang pour les autres". Et c'est dans les salons de l'hôtel de ville que sont accueillis les donneurs de sang. Tout est mis en oeuvre pour les attirer et les séduire puisqu'ils ont droit à une collation grâce à la participation de plusieurs restaurateurs de l'association "Les toques blanches".

D'abord les blouses blanches... puis les toques blanches

"Il y a des collations salées ou sucrées selon l'heure à laquelle les gens viennent" explique Didier Palard, restaurateur à Limoges et qui est un peu l'instigateur de cette collaboration entre les Toques blanches et l'EFS. "On a fait des choses copieuses et nourrissantes car lorsqu'on vient de donner son sang on a besoin de se requinquer" ajoute t-il. Didier Cotte qui, lui, est producteur en Haute-Vienne a fourni du foie gras. Et les donneurs de sang apprécient comme Magalie "Je suis venue avec mon mari, c'est l'occasion de faire ensemble une pause déjeuner et en même temps de donner notre sang". Micheline aussi apprécie "Je ne viens pas spécialement pour la collation, mais c'est le petit plus. Si c'est comme ça tous les ans je reviendrais" avoue-t-elle.

Un événement pour séduire de nouveaux donneurs

L'objectif de cet événement qui se déroule dans un cadre sympathique et convivial est de toucher de nouveaux donneurs explique Colette Dupic de l'EFS à Limoges : "Pour que ce ne soit pas toujours les mêmes qui donnent".

L'an dernier 350 personnes avaient donné leur sang sur les deux jours, elle espère qu'il y en aura au moins 400 cette année. L'opération se poursuit à la mairie de Limoges ce vendredi de 11 à 17 heures.