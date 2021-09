Météore dans le ciel breton : le Planétarium de Bretagne explique

C'est le passage du mur du son et pas la désintégration du météore qui a produit un gros bruit dimanche soir dans le ciel breton. Le Planétarium de Pleumeur-Bodou explique ce mardi.

D'abord une question de vocabulaire : comment appelle-t-on la chose, le corps céleste qui a traversé le ciel breton dimanche à 23h47 ? Maxime Piquel, directeur technique et scientifique du Planétarium de Bretagne à Pleumeur-Bodou, précise : "C'est la même chose un bolide et un météore. C'est un phénomène lumineux provoqué par l'entrée dans l'atmosphère d'un fragment d'astéroïde. On l'appelle bolide car il est plus brillant que Vénus, qui est la référence (l'étoile du berger). Il était extrêmement lumineux et beaucoup de gens l'ont vu car il y avait encore beaucoup de gens debout."

Bang du passage du mur du son

De nombreux Bretons ont donc vu ce long éclair lumineux lors du passage du bolide, évoquant une lumière comme en plein jour : "Les vitesses relevées sur les graphes indiquent des vitesses supersoniques. L'onde de choc produit un son qui a été entendu par beaucoup de personnes. Quand un objet venu de l'espace pénètre dans l'atmosphère, il arrive très vite, l'air est comprimé et une onde de choc se poursuit."

Pas dangereux

Et pourtant, voilà qui n'est pas exceptionnel : "Ce n'est pas rare, ça arrive relativement fréquemment. La différence avec une étoile filante c'est que la taille est un peu plus grande, donc ça met un peu plus de temps à se désintégrer, mais ce n'est pas exceptionnel. Et ce n'était pas dangereux car il s'est totalement désintégré."

Le planétarium de Bretagne a travaillé sur le bolide car il fait partie du projet Fripon, "initié par le Museum d'histoire naturelle, c'est un projet de science participative. On a installé une caméra sur le toit du planétarium. Et en utilisation plusieurs caméras, on peut calculer la trajectoire et l'origine des objets puis en calculer la masse."