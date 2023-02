Météorite près de Dieppe : les morceaux retrouvés sont "un livre ouvert sur la formation du système solaire"

Une dizaine de personnes sont toujours sur les traces de la météorite qui a traversé le ciel de la Seine-Maritime la nuit du dimanche 12 au lundi 13 février. Des membres du programme Vigie-Ciel , des passionnés et experts d'astronomie mais aussi des habitants du secteur cherchent de nouveaux morceaux de la météorite au sud de Dieppe, là où sa trajectoire s'est arrêtée, après avoir illuminé le ciel normand .

ⓘ Publicité

Douze roches ont déjà été retrouvées dans des champs sur les communes d'Angiens et de Saint-Pierre-le-Viger et sont en train d'être analysées. "Brigitte Zanda, notre météoritologue du Muséum national d'histoire naturelle les a emmenés avec elle et a pu les peser et les mesurer", explique Sylvain Bouley, planétologue, professeur à l'université Paris-Saclay, qui fait partie des "chasseurs de météorite" dans les champs dieppois. Les 12 morceaux pèsent entre 2 et 93 grammes.

Un autre morceau, le plus gros, a été envoyé en Slovaquie pour être analysé avec un détecteur du Département de physique nucléaire de l'Université Komensky, par "des collègues spécialistes notamment de certaines mesures, qui vont permettre de déterminer depuis combien de temps l'astéroïde était dans l'espace, combien de temps il a voyagé donc on va déjà bientôt avoir des résultats sur la nature et son histoire", indique le professeur.

Des roches de 4,5 milliards d'années

L'objectif de ces analyses est effectivement d'en savoir plus sur la météorite mais aussi sur l'histoire de l'astéroïde qui en est à l'origine puisque "cet astéroïde qui faisait un mètre de diamètre était tranquillement en train de se balader dans l'espace, autour du soleil, quand il est entré en collision avec la terre et qu'il a causé ce magnifique bolide, cette énorme étoile filante qui a été visible puis la chute de la météorite", rappelle Sylvain Bouley. "Donc le fait d'avoir retrouvé la météorite nous donne des informations sur l'astéroïde."

Plus largement, les morceaux de roche vont donner des indications sur le fonctionnement de notre système solaire. "Il faut bien réaliser que chaque astéroïde est un indicateur, un livre ouvert sur la formation du système solaire", souligne le planétologue. "Ces roches ont 4,5 milliards d'années et donc ce sont les premières roches qui se sont formées lors de la formation de notre système solaire et avant la formation de la Terre donc elles nous informent vraiment sur les premiers instants de notre histoire."

Les "chasseurs de météorite" espèrent encore trouver des morceaux de roche autour de Dieppe. Sylvain Bouley ne s'en lasse pas : "C'est ça qui est passionnant : quand on a cette météorite dans les mains, on a la roche la plus ancienne qu'on pourrait toucher de notre vie parce que, sur Terre, jamais vous ne trouverez une roche aussi ancienne que ces météorites."

Tous ceux qui le souhaitent peuvent participer aux recherches, en contactant Vigie-Ciel sur son site Internet .