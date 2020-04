Les troubles du sommeil, enfer du confinement vécu par la moitié des Azuréens

Après plus d'un mois de confinement, nombreux sont ceux qui se plaignent de troubles du sommeil. Nos modes de vie sont bousculés et cela peut avoir de graves conséquences. Explications.

"Métro, boulot, dodo !" Il semble loin l'adage qui formait nos vies d'avant confinement. Alors que le travail est désormais ralenti, alors que les transports sont réduits, le sommeil en pâtit aussi. Nous dormons moins bien. Tout simplement car nos rythmes de vie sont bousculés. Caroline, une Niçoise, subit des réveils nocturnes.

"En ce moment je ne met pas le réveil, je vis un peu en décalé, et je dors mal la nuit. Je me réveille toujours vers 3h du matin, je ne peux plus me rendormir donc je vais et je viens." (Caroline)

Céline, une habitante de Golfe-Juan subit elle plutôt des retards à l'endormissement : "Le manque d'activité physique et intellectuelle, ça fait que du coup, en se couchant, le cerveau a du mal à s'éteindre". La jeune femme ne dort plus que cinq heures par nuit. Et elle n'est pas la seule à subir ces dérèglements. Plus d’un Français sur deux se dit concerné par ces troubles du sommeil au temps du confinement, selon un récent sondage.

Pourquoi des troubles du sommeil pendant le confinement ?

Ces troubles apparaissent parce que c'est toute notre "chrono-biologie" qui est bouleversée. Fini les réveils matinaux pour aller travailler, les couchers à heure régulière. Les Français changent aussi leur manière de s'alimenter. Ainsi le corps est ébranlé.

"C'est plutôt le fait que l'on se retrouve en roue libre, comme pendant les congés, les longues vacances." (Professeur Pringuet)

D'autant que l'on ne voit pas suffisamment le jour. On est moins exposé à la lumière, indispensable à nos journées.

Enfin, l'angoisse de ne pas savoir quand se terminera le confinement, et l'angoisse aussi du coronavirus joue un rôle dans ce stress à l'endormissement.

Quelles solutions pour mieux dormir ?

Les conseils du Professeur Benoit, chef du service psychiatrie à Pasteur à Nice, sont les suivants.

Les conseils pour bien dormir - Institut du Sommeil

Le soir il faut aussi éviter la TV et le portable, et privilégier la méditation et la tranquillité dans un environnement sain, aéré et sans pollution sonore.