Mettre de la crème solaire à la plage peut éviter un cancer de la peau

Mettre de la crème solaire toutes les deux heures, porter un chapeau ou une casquette, ne pas s'exposer entre 12 heures et 16 heures... Les Français connaissent ces recommandations mais ne les appliquent pas forcément. Du 14 au 18 juin, c'est la semaine de prévention et de dépistage des cancers de la peau. A cette occasion, le Syndicat national des dermatologues-vénérologues révèle les résultats d'un sondage Ipsos, mené auprès de plus de 1 000 personnes. A peine plus d'un Français sur deux met régulièrement de la crème solaire. 57% d'entre eux ne portent jamais de casquette ou de chapeau.

Marise, 73 ans, vient à la plage du Prophète à Marseille tous les jours. "Ma peau est tellement habituée au soleil, je n'ai pas besoin de mettre de crème, et je n'ai jamais pris de coups de soleil", sourit-elle. "Même l'hiver, je garde mon bronzage."

Plus de 4 personnes sur 5 s'exposent au soleil entre 12 heures et 14 heures, lorsque les rayons sont les plus dangereux pour la peau. Chacun a son astuce pour protéger sa peau. "Moi, le soleil me fait peur, j'essaye de me mettre à l'ombre le plus possible", admet Medhi, 19 ans.

Mon père a eu un cancer de la peau, car il est resté trop longtemps au soleil. Du coup, je fais attention... - Thomas, 19 ans

80 000 personnes sont diagnostiqués avec un cancer de la peau chaque année, avec près de 1 800 décès par an.

Sur le port de Malmousque à Marseille, certains ont trouvé un lieu à l'abris des regards pour bronzer et se baigner. © Radio France - Coline Mollard

Le culte de la peau bronzée

Grégory, 35 ans, profite du soleil et du sable dès qu'il a un moment. "Je viens tous les jours à la plage, et je ne suis jamais assez bronzé à mon goût. Je ne me sens pas bien quand je suis blanc, on dirait que je suis malade", explique-t-il. "Mais je me protège quand même, avec de la crème indice 30."

Un autre chiffre inquiète les dermatologues : parmi les 18-24 ans, 31% ont recours aux séances UV avant une exposition. Agathe, 28 ans, en faisait déjà pendant ses années lycée.

J'étais fan de la peau matte, même en hiver. Je faisais beaucoup d'UV, mais un jour j'ai été brûlée, et maintenant j'ai des tâches sur ma peau au niveau du décolleté. - Agathe, 28 ans

Depuis, elle a arrêté les UV mais continue à prendre des gélules auto-bronzantes, qui stimulent les pigments de la peau, mais ne protègent évidemment pas des rayons du soleil.