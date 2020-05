Mettre son masque correctement : les conseils des pharmaciens creusois

Le déconfinement commence ce lundi 11 mai et les masques deviennent nos alliés du quotidien contre le covid-19. Mais encore faut-il savoir les mettre, les enlever et les laver en toute sécurité. Voici quelques conseils.

Qu’ils soient multicolores, à fleurs ou à rayures, les masques en tissus sont en train de devenir indispensables. Avec le déconfinement qui commence ce lundi 11 mai, le Gouvernement nous conseille d’en porter pour aller faire nos courses, ou sur notre lieu de travail. Ils sont même obligatoires dans les transports en commun et bientôt dans les collèges. Les masques grands publics (en tissus et réutilisables ou bien à usage unique) constituent en effet une protection utile contre le covid-19. Ils filtrent 70 à 90% des particules selon le type de masques. Mais encore faut-il savoir les utiliser correctement. Des pharmaciens creusois nous donnent des conseils.

Apprendre à bien mettre son masque

En Creuse comme ailleurs, on voit encore beaucoup trop de personnes porter leurs masques n'importe comment. Avant de l'installer, lavez-vous les mains. Pour être efficace, le masque doit couvrir le nez, la bouche et le menton. Il doit être suffisamment serré pour ne pas laisser d'espaces sur les côtés.

Michel Boubet tient la pharmacie de la Grave à Guéret. Ces dernières semaines, il a pu constater un certain nombre de gestes à proscrire: "On voit beaucoup de gens qui ont des masques et qui le baissent pour parler. Ça leur sert de bavoir et c'est complètement inutile", explique-t-il.

Une fois le masque installé sur votre visage, vous ne devez plus le retirer tant que vous êtes à l'extérieur. Il y a un risque de transmission du virus si les mains touchent la bouche ou le nez.

Ne pas tripoter le masque une fois installé

Lorsque nous sommes à l'extérieur et que nous portons un masque, il est essentiel de le toucher le moins possible. Mais paradoxalement "les premiers temps, quand on porte un masque, on se touche encore plus souvent la figure que quand on n'en a pas", constate Michel Boubet.

Le masque nous gêne, il est mal mis, on veut le repositionner... Tout ces gestes peuvent empirer les choses. Il faut donc conserver les gestes barrières

Tous les professionnels s'accordent à dire qu'un masque ne doit pas remplacer les mesures barrières.

Il faut donc continuer à se laver les mains très régulièrement et conserver une distanciation sociale d'au moins un mètre, voire deux.

Un masque = 4 heures d'utilisation

"Les masques, c'est 4h d'utilisation maximum", rappelle Axel Méglinky, pharmacien à Chambon-sur-Voueize, "Si vous continuez de le porter au delà, ça peut même être dangereux". Le masque doit aussi être changé dès qu’il devient humide.

Si vous passez la journée à l'extérieur il vous faut donc plusieurs masques afin de faire un roulement.

Retirer et laver son masque en toute sécurité

Une fois votre sortie terminée, vous devez commencer par vous laver les mains, avant de toucher votre masque. Pour l'enlever, retirez les attaches et évitez de toucher la partie exposée du masque : c'est elle qui contient le plus de microbes. Une fois l'opération terminée, vous devez de nouveau vous laver les mains.

Si votre masque est en papier , vous devez le jeter immédiatement dans un sac poubelle dédié, résistant et qui dispose d'un système de fermeture fonctionnel.

, vous devez le dans un sac poubelle dédié, résistant et qui dispose d'un système de fermeture fonctionnel. S'il est en tissus, vous devez le désinfecter. Vous devez le laver à 60° pendant 30 minutes avec un détergent, idéalement en machine à laver, possiblement à la main.

Il ne faut pas laver le masque à l'alcool ni à l'eau de javel.