Metz : ces séniors indécis à une troisième dose du vaccin contre le Covid-19

Le pass sanitaire sera t-il bientôt conditionné à une troisième injection du vaccin contre le Covid-19 ? C'est l'une des questions au cœur de l'allocution télévisée d'Emmanuel Macron de ce mardi 9 novembre. Le président pourrait durcir le ton avec de nouvelles mesures sanitaires pour inciter les plus de 65 ans à recevoir leur dose de rappel. Moins de la moitié d'entre eux ont sauté le pas. A Metz, certains se disent résigner, et même inquiets par une nouvelle piqure.

Résignation

"Lors de la deuxième dose, j'ai eu des effets secondaires, donc la troisième m'effraie", confie Murielle, assise sur l'un des bancs de la Place de la République, à Metz. A 58 ans, elle est considérée comme "personne à risque" à cause d'insuffisance respiratoire. Pour autant, la Messine est méfiante à l'idée d'une nouvelle dose du vaccin, à moins qu'elle rentre en compte dans le pass sanitaire : "Si elle est obligatoire, oui je la ferai, on aura pas trop le choix."

Un peu plus loin, même sentiment de résignation pour Irma, tout juste 65 ans et éligible à cette dose de rappel. "J'attends de voir comment la situation se développe, si on veut s'en sortir, il faudra le faire... Mais ce n'est pas de gaieté de cœur", souffle la retraité. D'autres sont loin d'être concernés, comme Céline, 35 ans, mais y sont favorables : "On se doute bien que ça sera décliné à des générations plus jeunes, donc si c'est pour permettre aux plus anciens d'être plus en sécurité, oui je suis pour."

Rebooster le système immunitaire

La troisième injection du vaccin contre le Covid-19 est pour l'instant juste préconisée par le gouvernement, qui s'appuie sur un avis de la Haute Autorité de Santé (HAS) rendu fin août. Elle évoque une réduction de l'efficacité des vaccins à partir du sixième mois, en particulier face au variant Delta. Une réduction du système immunitaire qui concerne surtout les personnes de plus de 65 ans. "Allez faire votre rappel pour maintenir l'efficacité du vaccin", a déclaré Laurent Touvet, préfet de la Moselle sur France Bleu Lorraine Nord ce lundi, avant d'ajouter, il faut y aller pour nous protéger et éviter de diffuser la maladie."

Cette troisième injection ne peut se faire que six mois après avoir reçu leur deux premières. Depuis le 6 novembre, l'HAS recommande d'étendre cette dose de rappel à l'ensemble des professionnels qui prennent en charge des personnes à risque, comme par exemple les soignants.