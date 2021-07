Metz : des centaines de personnes vaccinées sans rendez-vous ce vendredi au centre commercial Muse

A l'étage du centre commercial Muse, Mehdi, 18 ans, a découvert son bras : "Je vous pique...ça y est, hop! ça va?", prévient l'homme en blouse blanche. "Ca va très bien, super!", sourit le jeune mosellan.

Après trois heures d'attente, le jeune homme est soulagé et file se reposer. Il n'est pas venu à reculons ce vendredi, mais pas en courant non plus. "On est un peu obligé avec les restrictions, pour faire des sorties, aller au cinéma, au restaurant", philosophe-t-il.

Plus efficace que Doctolib

L'étudiant a bien essayé de trouver un rendez-vous pour se faire vacciner via la plate-forme Doctolib, dans la foulée des annonces d'Emmanuel Macron sur l'extension du pass sanitaire, mais ça s'est avéré compliqué :

Les délais étaient assez longs, parce que je pars en vacances en août, et c'était pas possible d'avoir un rendez-vous avant le mois prochain, donc le fait que je puisse me faire vacciner avant, ça m'arrange.

Dans la queue, Aurélie, 27 ans, rit quand elle parle de Doctolib. Elle aurait bien aimé avoir un rendez-vous plus tôt en ligne mais ça ne s'est pas fait. "Je suis allée sur le site, j'ai regardé, ils proposent des dates et parfois quand on veut s'inscrire dessus ils nous disent que la date n'est plus disponible : c'est une question de rapidité", s'esclaffe la jeune femme.

Et puis, Aurélie, elle aussi, pointe du doigt les délais trop longs : "Ils nous mettent les rendez-vous trop loin, c'est pas évident", relève-t-elle.

La vaccination pour garder un travail ou en retrouver

Mehdi n'est pas venu se faire vacciner uniquement parce qu'il veut conserver un minimum de vie sociale et partir en vacances : l'étudiant travaille en parallèle de ses études, dans la restauration, et il compte bien garder son emploi à la rentrée. Il aura absolument besoin du pass sanitaire pour continuer à travailler dans ce secteur.

Alexandre, la quarantaine, est en recherche d'emploi. Il espère que grâce à cette vaccination sans rendez-vous, il retrouvera un poste de professeur de philosophie à la rentrée scolaire :

On est le 23 juillet, avec les délais entre les deux doses et le temps après la 2e dose pour que le pass sanitaire soit valide, ça va jusqu'au 1er septembre tout pile. La première chose qui sera recherchée par les employeurs bientôt, c'est pas "est-ce que vous avez le permis B", non, ce sera : "est-ce que vous avez le pass sanitaire". Ca sera un des premiers critères qui sera marqué sur la lettre de motivation ou le CV : "Oui, je suis vacciné".

Vaccination sans rendez-vous : vaccination à succès mais difficile à mettre en place

A en juger par les centaines de personnes qui se sont pressées dans le hall pour recevoir la piqûre, l'opération, qui pouvait vacciner jusqu'à 700 candidats, est un succès. Mais pour autant, ce n'est pas facile à mettre en place. "C'est une solution, mais c'est une organisation logistique très compliquée pour les centres, explique Carole Gerardin, coordinatrice du centre de vaccination éphémère. "Il n'y a aucune visibilité sur le nombre de candidats, et donc sur les équipes qu'il faut mobiliser, au quotidien ce serait très compliqué pour tous les centres", rappelle la directrice de l'hôpital Belle-Isle.