Metz : des pharmacies ouvertes jusqu'à 22h pour proposer des tests antigéniques

Des pharmacies de Metz assurent les tests antigéniques jusqu'à 22 h, à tour de rôle. Un dispositif qui permet à ceux qui le souhaitent de disposer du pass sanitaire, et donc de sortir en soirée dans des lieux où il est obligatoire.

C'est une manière d'épauler les bars et restaurants qui demandent le pass sanitaire. A Metz, des pharmacies vont rester ouvertes plus tard pour proposer des tests antigéniques. Elles se sont organisées pour être ouvertes à tour de rôle et proposent de réaliser ces tests covid jusqu'à 22 h.