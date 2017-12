Un pas de plus vers l'autonomie des personnes non voyantes ou mal voyantes. Sept restaurants de Metz sont désormais équipés d'une carte sonore, d'un menu qui vous parle. Il suffit d'avoir un smartphone et de scanner un QR code sur la carte.

Metz, France

C'est la jeune chambre économique de Metz qui a lancé cette initiative. Elle a pour l’instant convaincu sept restaurants de Metz d’enregistrer leur carte pour que les personnes déficientes visuelles puissent l’écouter. Il suffit de scanner un QR code avec son smartphone et une page Internet s’ouvre avec l’enregistrement des menus et des plats. C’est un pas de plus vers l’autonomie et la confiance des personnes non voyantes ou mal voyantes, elles sont environ 1 700 000 en France.

Jacinthe Schwendimann de la Jeune chambre économique prend l'exemple de sa cousine : "son déficit visuel va crescendo, et elle ne sort quasiment plus aujourd’hui à cause du manque d’éclairage, parce que les serveurs ne sont pas toujours disponibles pour la renseigner, parce que c’est tout simplement compliqué de demander à quelqu’un de lire entièrement une carte de restaurant. Donc l’idée est de regagner en autonomie et en confort, dans un espace où on ne dépend pas complètement de l’autre et là je cite des membres d’une association de déficients visuels".

"Ces cartes sonores peuvent également s’avérer très utiles aux personnes qui ont du mal avec la lecture", ajoute Agnès Migaud, adjointe au maire de Metz chargée du handicap.

Les premiers restaurants partenaires sont peu nombreux mais il y en a pour tout le monde, de l'amateur de crêpes à celui des tables étoilées.