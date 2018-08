Metz, France

"L'été, c'est toujours une période difficile pour nous. Mais cet été, c'est particulièrement dur." Dianne Abberio, médecin à l'Etablissement français du sang, alerte sur les stocks de sang, trop bas pour la période. Actuellement, il y a 9 jours de stock. En dessous de 10 jours, c'est alarmant. En temps normal, les stocks avoisinent les 12 jours.

Plusieurs facteurs selon elle : "on a vraiment ressenti _l'effet Coupe du Monde_, les jours de match, c'était désert et ça s'est senti sur les collectes". Puis vient les très grosses chaleurs. Au centre de collecte de Metz, situé au 6 rue des dames de Metz au Sablon, certaines salles ne sont pas climatisées, ce qui peut rebuter les donneurs, déjà affaiblis par le prélèvement. Pourtant, le médecin veut le souligner, chaleur et don de sang ne sont pas incompatibles : "Il n'y a pas plus de malaise que d'habitude quand il fait chaud. Il suffit de boire un demi-litre d'eau et de bien s'hydrater."

Relances par SMS

Christelle, une donneuse régulière, a répondu présente aux SMS de mobilisation que l'EFS envoie régulièrement. Elle rentre de vacances et donner son sang, c'est l'un de ses premiers réflexes. Mais pour elle, "il y a beaucoup de contraintes. Tout le monde ne peut pas forcément donner. Si l'on part loin pendant les vacances, ça peut également être contre-indiqué." Cependant, avec la chaleur et le manque de sang, il était nécessaire de se déplacer.

Pour attirer les donneurs, des glaces artisanales de la ferme de Wittoncourt en Moselle © Radio France - Roméo Van Mastrigt

En tout cas, le centre de collecte de Metz rivalise d'astuces pour attirer les donneurs. Outre les relances par SMS, il mise également sur la collation qui suit le don de sang. Au menu : des glaces artisanales de la ferme de Wittoncourt (Moselle). De quoi faire des heureux en quête de fraîcheur.