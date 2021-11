Metz : un centre du sommeil ouvert à l'hôpital de Mercy

L'hôpital de Mercy, près de Metz (Moselle), est désormais doté d'un centre du sommeil, pour les personnes souffrant d'insomnies ou d'apnée du sommeil, les pathologies les plus courantes. Le fruit d'un partenariat entre le Centre Hospitalier Régional de Metz-Thionville et la start-up BioSerenity.

Insomnie, narcolepsie, apnée du sommeil, syndrome des jambes sans repos... Un tiers des Français disent souffrir de troubles du sommeil. Si vous êtes concerné, sachez qu'un centre du sommeil a ouvert il y a quelques semaines, début septembre, à l'hôpital de Mercy, près de Metz.

Après une première consultation, les patients viennent y passer un séjour de deux nuits et une journée, pour établir un diagnostic et analyser toutes les réactions de leur corps et de leur cerveau, afin de traiter au mieux leur pathologie.

Les données sont visibles en temps réel par les infirmières et le médecin du service. © Radio France - Julie Seniura

Caméra et électrodes

Le service compte six chambres, parfaitement identiques aux chambres d'hôpital classiques. Elles sont simplement équipées d'une caméra en face du lit, pour observer le corps du patient pendant son sommeil, et d'un boîtier qui relie les électrodes, posées sur son corps, aux ordinateurs de contrôle.

Dans leur bureau, les infirmières contrôlent en temps réel, sur leur écran d'ordinateur, les données retransmises par les électrodes et la caméra. Magali, une des infirmières du service, décrit ce qu'elle surveille : "On voit le tracé EEG (électro-encéphalogramme, qui mesure l'activité du cerveau, ndlr), qui nous indique les moments de sommeil ou de veille du patient. On regarde aussi les mouvements du corps : si le patient grince des dents, bouge ses jambes. Et bien sûr, le rythme cardiaque et la respiration".

Polysomnographie (PSG) : c'est le nom de cet examen. Il dure deux nuits, avec également une surveillance des phases de somnolence dans la journée. Toutes ces données permettent de poser un diagnostic, et de trouver le traitement adapté. En cas d'insomnie, par exemple, le médecin prescrira une thérapie cognitivo-comportementale.

Les troubles respiratoires, notamment la fameuse apnée du sommeil, exigent un appareillage particulier, appelé ventilation à pression positive continue, qui permet de maintenir les voies aériennes ouvertes, et au patient de bien respirer pendant son sommeil. Cette pathologie concerne la majorité des patients qui s'adressent au centre du sommeil de Metz.

Un exemple de dispositif de ventilation à pression positive continue, pour traiter l'apnée du sommeil. © Radio France - Julie Seniura

Davantage de patients concernés depuis la crise sanitaire

Le nombre de personnes atteintes de troubles du sommeil a sensiblement augmenté ces derniers temps, notamment après le premier confinement. "Les gens étaient enfermés à leur domicile, en télétravail, branchés sur leur ordinateur. On a mélangé la vie avec le lit !", explique le Dr Joseph Dib, neurologue, spécialiste des maladies du sommeil, et chef du service. Les personnes sédentaires aussi, sont plus sujettes : "Pour mieux dormir, il vaut mieux courir ! L'activité physique permet un sommeil plus réparateur. On a moins bougé pendant les confinements, et on en paye le prix actuellement".

Le centre du sommeil du CHR Metz-Thionville à Mercy a été ouvert en partenariat avec une start-up parisienne, BioSerenity, qui a mis au point les logiciels permettant d'analyser les données recueillies lors du sommeil des patients. Metz est le cinquième centre du sommeil ouvert en Lorraine, après Thionville, Château-Salins, Nancy et Epinal.