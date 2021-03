"On meurt tous les jours du Covid dans l'Hérault" le préfet demande encore plus de civisme

82 personnes malade du Covid sont actuellement en réanimation dans les hôpitaux de l'Hérault, c'est autant qu'en novembre 2020 et en avril 2020 lors des deux pics de la première et la deuxième vague. La situation est tendue dans tous les services hospitaliers du département.

Une petite commune de l'Hérault rayée de la carte en un an

"On meurt tous les jours du Covid dans l'Hérault, il ne faut pas l'oublier" rappelle Jacques Witkowski, le préfet. "Depuis le début de l'épidémie, ce sont 966 personnes qui sont mortes du Covid, l'équivalent de la population d'une belle commune. Tous les jours on compte 200 malades de plus, le nombre de cas contacts a été multiplié par deux en un mois. "

Le préfet lance à nouveau un appel au civisme de la population, "la majorité des gens respectent les gestes barrières et le couvre-feu, mais _on constate cependant un relâchement, avec des regroupements ou des gens qui ne portent pas le masque_. ce sont ces comportements qui facilitent la transmission du virus". Jacques Witkowski rappelle par exemple qu'après le carnaval interdit de Cournonterral en février, le taux d'incidence du virus est passé de 200 à 700.

On va passer de 7 000 personnes vaccinées par semaine à 30 000 dès la semaine prochaine

Concernant la vaccination, depuis le 4 janvier, ce sont 7 000 personnes qui sont vaccinées chaque semaine. A compter du 8 avril, ce nombre va passer à 30 000. Il existe actuellement 24 centres de vaccination, deux nouveaux ouvriront dans les 15 prochains jours. Les deux centres de grandes capacités au SDIS de Vailhauquès (Centre des pompiers) et au Zinga Zanga à Béziers vont encore augmenter leur rythme de vaccination. Un troisième centre de grande capacité devrait ouvrir à Montpellier courant mai. Un tiers des centres fonctionnent le samedi, et un quart seront même ouverts le lundi de Pâques.

Concernant le projet de "vaccidrive" proposé par la clinique Saint-Jean à Saint-Jean-de-Védas, le dossier est encore à l'étude mais il pourrait être autorisé dans les prochains jours.

Le préfet l'assure, il n'y a pas de doses cachées de vaccins dans le département, toutes les doses qui sont livrées sont redistribuées dans les centres de vaccination.

