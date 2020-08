Meurthe-et-Moselle : 34 cas de coronavirus détectés dans une maison de retraite de Pulnoy

L'Ehpad des Sablons à Pulnoy en Meurthe-et-Moselle est confiné après la découverte de 29 cas de Covid 19 chez les 84 résidents et de 5 cas au sein du personnel. Une personne de + de 90 ans, positive au coronavirus, est décédée ce dimanche 9 août, et 3 autres sont "en grande fragilité", détaille le président du groupe Acoris, le gestionnaire de l'établissement.

Les tests ont été menés dès l'apparition de symptômes chez un premier résident le 5 août dernier. Depuis, l'établissement a réactivé toutes les mesures du printemps : confinement immédiat de l’ensemble des résidents et prise des repas en chambre, surveillance et suivi médical, réorganisation des plannings des équipes soignantes, nettoyage renforcé des locaux, information des familles des résidents, suspension des visites et des interventions extérieures, et arrêt des activités d’animations.

Par ailleurs, l'Agence régionale de santé du Grand Est procède au recensement des "cas contacts". Elle va affecter cette semaine 2 infirmières et 2 aides-soignants supplémentaires à la maison de retraite de Pulnoy.