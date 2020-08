Meurthe-et-Moselle : 9 décès liés au coronavirus dans une maison de retraite de Pulnoy

Après la découverte de 29 cas de covid-19 à l'Ehpad des Sablons à Pulnoy chez les 84 résidents et de 5 cas au sein du personnel, il y a une semaine, neuf résidents sont décédés. "Parmi les neuf, 5 présentaient des facteurs de comorbidités", explique à France Bleu Sud Lorraine la direction de l'établissement.

"Quand on dit neuf décès, vous avez des personnes qui sont en fin de vie, identifiées comme étant en fin de vie, bien entendu le coronavirus a accéléré le décès et ça ça rentre dans les statistiques covid. Il y en avait d'autres qui présentaient des problèmes pulmonaires par exemple", poursuit la direction de l’établissement. Parmi les neuf décès, cinq personnes présentaient des facteurs de comorbidités, les quatre autres n'avaient pas d'autres pathologies.

Les visites interdites, l'Ehpad confiné de nouveau

"À chaque fois nous avons procédé par anticipation. Et puis est arrivé il y a dix jours, le constat c'est qu'une résidente avait des symptômes. Tout de suite on a testé et le test est revenu positif. Et là on a testé tout le monde, résidents et salariés. De là est apparu un nombre très important de cas positif", ajoute la direction de l'établissement.

Depuis, l'établissement a réactivé toutes les mesures du printemps : confinement immédiat de l’ensemble des résidents et prise des repas en chambre, interdiction d'aller dans les couloirs, surveillance et suivi médical, réorganisation des plannings des équipes soignantes, nettoyage renforcé des locaux, information des familles des résidents, suspension des visites et des interventions extérieures, et arrêt des activités d’animations.