Meurthe-et-Moselle : comment ne pas gâcher des doses de vaccins inutilisées ?

Le site vous alerte lorsqu’une dose de vaccin n’a pas été utilisée près de chez vous, il s'appelle Covidliste. En Meurthe-et-Moselle, le centre Prouvé de Nancy et l'Espace Montrichard de Pont-à-Mousson gérés par le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) ont recours à cette plate-forme. Le commandant Lionel Robert, coordinateur de ces centres, était l'invité de France Bleu Lorraine ce mercredi matin.

Chaque jour, le nombre de doses non utilisées peut être de quelques unités à quelques dizaines. "Il s'agit de rendez-vous non honorés ou de personnes non éligibles (à la vaccination, NDLR) qui se sont présentées et se sont vues refuser l'accès", précise Lionel Robert. "Nous lançons un appel sur Covidliste, les gens inscrits reçoivent un SMS s'ils font partie des profils que nous recherchons. Ils doivent rapidement confirmer leur disponibilité pour venir sur les créneaux proposés."

Aucune doses gaspillées jusqu'à présent

Faut-il habiter à proximité de ces centres ? "Nous allons jusqu'à plusieurs dizaines de kilomètres autour du centre donc il ne faut pas hésiter à s'inscrire." L'inscription est gratuite et sécurisée. Elle ne concerne pas que les personnes âgées de plus de 55 ans ou souffrant de comorbidités, même si pour l'instant ce sont elles qui ont bénéficié de ces doses restantes.

Aucune dose n'a été perdue jusqu'à présent. "C'est un point d'honneur", souligne le commandant Robert, "le site Covidliste s'est montré très efficace". Mieux vaut d'ailleurs selon lui avoir recours à ce service que "faire le pied de grue devant les centres" : "Covidliste est le moyen le plus juste et le plus fiable de redistribuer les doses". Le vaccin administré dans ces deux centres est le Pfizer.