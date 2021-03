Meurthe-et-Moselle : des équipes mobiles pour vacciner les personnes handicapées

Depuis le début du mois, une équipe mobile vaccine les personnes en situation de handicap. Elle est gérée par l'association AEIM 54, qui prend en charge et accompagne des personnes handicapées intellectuelles.

Aller au delà de la barrière de la mobilité et de l'accessibilité. C'est l'objectif des équipes mobiles de vaccination de l'association AEIM 54, qui prend en charge et accompagne des personnes handicapées intellectuelles en Meurthe-et-Moselle.

Depuis le début du mois de mars, des équipes mobiles vaccinent contre le coronavirus des patients qui ne peuvent se déplacer. Une vaccination à domicile, mais aussi dans les lieux d'hébergement. Une dizaine d'entre eux a déjà reçu la visite de l'équipe mobile.

"La question du handicap, c'est la question de la mobilité et de l'accessibilité. De façon à aller plus vite, nous allons vers ces personnes. Ca contribue à rompre des chaînes épidémiques et à protéger des publics fragiles" détaille Alexandre Horrach, directeur général d'AEIM 54.

Un développement dans le reste du pays ?

Ce vendredi, c'était au tour du foyer d'accueil médicalisé "Village Michelet" de Maxéville. 19 résidents ont reçu une première injection du vaccin Astra Zeneca. Sophie Cluzel, secrétaire d'Etat auprès du premier ministre chargée des personnes handicapées a assisté à ces injections.

Un dispositif mobile qui intéresse la secrétaire d'Etat : "On souhaite que cela se développe, tous les territoires se mettent en mouvement. J'appelle tout le monde à essaimer ce genre d'innovation."