Vaccination : il faut "éviter de reproduire les erreurs du passé" pour MG France en Isère

On n'a jamais été aussi près d'avoir un vaccin pour le coronavirus. La Haute Autorité de Santé dit : priorité aux personnes âgées en EHPAD et dans les hôpitaux, et priorité aux soignants. Etes-vous d'accord ?

Le vaccin arrive à grands pas et c'est une bonne nouvelle. J'ai lu avec beaucoup d'attention les recommandations avec de la Haute Autorité de Santé. Il faut effectivement éviter de reproduire les erreurs du passé. Les erreurs des grands "vaccinodromes" (sic.

Quand vous dites "vaccinodromes", ce sont des grands centres où l'on vaccine tout le monde ?

Voilà. Ça a été peu efficace et ça a coûté cher. Là on va prioriser les patients ; vacciner d'abord les personnes très âgées, surtout en EHPAD. Ce qui est intéressant dans ce rapport (de la Haute Autorité de Santé, ndlr) c'est qu'on va graduer la vaccination : les très âgés, ceux qui le sont un peu moins, etc... pour arriver à la fin aux plus jeunes. C'est intelligent. De toute façon au début nous n'aurons pas beaucoup de doses de vaccin.

En fait il faut faire l'inverse de ce qu'il faut faire cet hiver avec la grippe ?

Tout à fait : les gens se sont rués sur le vaccin et en 48 heures les pharmacies ont été dévalisées. Au final, la cible importante, c'est-à-dire les patients qui ont une infection de longue durée, etc., ont été mis sur liste d'attente. Donc il faut effectivement faire l'inverse : il faut prioriser, mettre les moyens sur les bonnes personnes .

C'est là que vous, les médecins de villes, avez un véritable rôle à jouer...

Évidemment. Les patients nous ont choisi et ils nous font confiance. Nous les connaissons, on sait donc qui doit être prioritaire ; ça me semble une bonne idée de s'appuyer sur nous d'autant plus que la plupart des médecins généralistes ont des frigos dans leur cabinet. Si on nous donne une dotation de vaccins, à la fin du "colloque singulier" (la consultation, ndlr) on dit au patient, s'il en est d'accord : "je vous vaccine et ça ne coûtera rien de plus à la collectivité puisque ce sera compris dans le coup de la consultation".

Ça ne fera peut-être pas plaisir aux pharmaciens...

Je n'ai rien contre les pharmaciens : ils gagnent aussi leur vie en vendant des médicaments, en vaccinant. Mais quand ils vaccinent ils touchent une petite prime. Nous ce sera compris dans le prix de la consultation.

Est-ce que vous pensez pouvoir stocker le vaccin ? On parle d'un vaccin qu'il faut conserver a moins 70 degrés...

Je crois qu'il y a plus 25 vaccins qui vont arriver. Sur les 25 il y en a peut-être un ou deux qu'on va pouvoir conserver à des températures qui correspondent à celles d'un réfrigérateur normal. Je vois mal toutes les pharmacies de France devoir s'équiper d'un frigo à - 70 degrés... il y en aura probablement un (vaccin, ndlr) qui sera adapté.

Voilà un vaccin qui arrive 10 mois après le début de l'épidémie. Ce n'est pas rien, un vaccin. Est-ce qu'on peut avoir confiance ? Ça peut faire peur à des gens. Vous, vous dites : il faut y aller ?

D'abord il faut saluer les efforts de la recherche qui, en à peine un an, a réussi à concevoir plus de 25 vaccins. C'est un exploit, on n'a jamais vu ça ! D'habitude il faut 10 ans pour mettre un médicament sur le marché. Deuxièmement, un vaccin c'est un médicament, c'est-à-dire qu'en médecine, on a un principe : c'est la balance bénéfice-risque. Un médicament ça guérit une maladie, mais ça comporte aussi des risques.

Le recul peut nous aider à avoir un regard sur la balance...

Il faut que ça penche du bon côté, c'est-à-dire que ça penche du côté du bénéfice. S'il y a trop de risques effectivement on ne le fera pas. Mais il y a eu des études. Si c'est autorisé à être mis sur le marché comme ça va être le cas je pense, c'est qu'ils ont fait le calcul que le bénéfice est supérieur au risque.

Mais on ne sait pas combien de temps il agira, s'il faudra faire un rappel... il y a encore beaucoup de questions.

Effectivement on a beaucoup de questions et je comprends que ce soit un peu compliqué pour les gens. Mais moi je vais vous poser une question inverse : a-t-on le choix ? Est-ce qu'on peut continuer comme ça : être confiné 4 mois par an? Est-ce qu'on peut continuer à porter le masque pendant 2 ans ? Ce n'est pas mon projet de vie. Jusqu'ici les vaccins ont arrêté des maladies. La variole par exemple : grâce à la vaccination elle a été éradiquée du globe terrestre. Donc le vaccin est la seule arme qu'on a pour le moment pour lutter contre cette terrible maladie. Moi j'ai envie d'y croire. Et de toute façon la vaccination a fait ses preuves dans le passé.