Michel Drucker à Quinéville pour faire connaître l'hyperinsulinisme

Quinéville, France

Du beau monde à Quinéville ce dimanche. Fabienne Thibeault, d'abord. La chanteuse est marraine de l'association Ondes positives pour l'hyperinsulinisme (ODDH), qui a organise la course cycliste. Michel Drucker ensuite, venu en ami de Bernadette Laurent, présidente de l'association et grand-mère de Rédone, atteint de la maladie.

Le maire de Quinéville a remis la médaille de la commune à Michel Drucker et Fabienne Thibeault. © Radio France - Mahaut de Butler

Rare et méconnue, l'hyperinsulinisme c'est en fait "le contraire du diabète", explique Bernadette Laurent : "c'est un dysfonctionnement du pancréas." L'organe produit trop d'insuline, ce qui oblige les malades à être très vigilants quant à leur alimentation et leur hygiène de vie.

La grand-mère a fondé l'association quand son petit-fils a été diagnostiqué, il y a presque dix ans. Michel Drucker a suivi ce combat. "On se connaît depuis 25 ans avec Bernadette, on faisait du vélo ensemble, j'ai connu les enfants petits, raconte l'animateur. Rédone n'est pas comme tous les enfants de son âge, il a une maladie très rare donc on est là pour lui aujourd'hui."

Faire connaître la maladie

Rédone qui participe à la course sur son vélo, en compagnie de son père, Steve. Le départ est donné par Michel Drucker lui-même, micro à la main, qui fait le show. Quelques 18 kilomètres plus tard, le papa est presque plus essoufflé que le fils. Il se réjouit de la présence exceptionnelle de ces personnalités, qui permet de faire venir du monde, et donc "de faire connaître la maladie."

Au moment du diagnostic, "on était un peu seuls au monde", se souvient Steve Masson. Désormais l'association leur permet d'informer et de partager leur expérience avec d'autres parents.

Tous les fonds récoltés iront à la recherche sur les maladies métaboliques, à l'hôpital Necker à Paris.

Le site web de l'association : Ondes positives pour l'hyperinsulinisme.