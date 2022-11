Michel Fratissier,maire de Ganges :"Je suis très raisonnablement optimiste sur la réouverture de la maternité"

Les futures mamans de Ganges et des environs ne pourront plus accoucher à la maternité à partir du 19 décembre et devront se rendre à Montpellier ou Nîmes avec un temps de trajet de minimum 1h.

Personne n'a été trouvé pour remplacer les trois gynécologues-obstétriciens manquants.

À partir du 1er janvier 2023, il ne restera plus qu'un spécialiste à temps partiel.

Invité du 6/9 ce matin, le maire de Ganges, Michel Fratissier.

Il veut croire que la maternité rouvrira ses portes quand les postes de gyneco seront pourvus.

Mais il y croit... raisonnablement !

