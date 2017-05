Michèle Bertocchi, pneumologue tabacologue en Haute-Savoie : "les fumeurs qui arrivent à décrocher parlent de bonheur"

Ce mercredi 31 mai est journée mondiale sans tabac.Selon l'OMS, plus de 7 millions de personnes meurent chaque année du tabagisme. Que peuvent les campagnes de prévention ? Michèle Bertocchi, pneumologue tabacologue au Centre hospitalier Annecy Genevois, était notre invitée mercredi à 7h50.

En 2016, 28,7 % des Français fumaient quotidiennement, contre 29,1 % en 2010. Si on ajoute les 5,8 % de fumeurs occasionnels, la France compte un peu plus d’un tiers de fumeurs à 34,5 % .Ce pourcentage nous place parmi les pires pays occidentaux.L’Allemagne, l’Espagne, la Belgique et les Pays-Bas affichent un quart de fumeurs, l’Italie et la Grande-Bretagne un cinquième, et les États-Unis et l’Australie, seulement 15 %. Que faut -il faire ? Michèle Bertocchi, pneumologue tabacologue au CH Annecy Genevois souligne tout l'intérêt des outils de prévention : "le CO tester est un outil très motivationnel. En quelques secondes, la personne souffle dans notre appareil et tout de suite apparaît un chiffre qui renseigne sur le niveau d'inhalation profonde de la fumée de tabac par le fumeur et de fait son niveau de dépendance".

Michèle Bertocchi, pneumologue tabacologue au CH Annecy Genevois (durée : 5'41)