Microplastiques : 8 bouteilles d’eau sur 10 contaminées, selon une étude d'Agir pour l'environnement

Les microplastiques sont partout et l’eau de consommation n’y échapperait pas. En effet, la plupart des bouteilles d'eau minérale contiennent des microplastiques, selon une étude de l'association Agir pour l'environnement publiée ce jeudi matin.

Des bouteilles d'eau de différentes marques analysées

L'association a fait analyser plusieurs bouteilles, de plusieurs marques différentes, par un laboratoire spécialisé. L'échantillon retenu est composé des bouteilles de Badoit, de Carrefour (Source Montclar), de Cristaline, d'Evian (bouteille 100% recyclée en 0,50 cl et bouteille d’1 litre), de Perrier (bouteille bleue "Fines bulles"), de Vittel (1 litre et Vittel Kids en 0,33 cl) et de Volvic.

Parmi les neuf bouteilles d'eau minérale analysées, sept contiennent des microplastiques, d'après les résultats de cette étude.

Ce sont des particules de moins de 5 millimètres et les quantités sont souvent faibles mais très variables, allant de 1 à 121 microparticules par litre. Par exemple, la petite bouteille pour enfant de la marque Vittel en contient beaucoup plus que les autres. À l'inverse, il n'y en a pas dans l'eau des bouteilles de marque Volvic.

Les principaux plastiques retrouvés sont le Polypropylène (PP), le Polyéthylène (PE) et le Polyéthylène Terephtalate (PET).

Une contamination liée "à la dégradation du plastique"

Selon Magali Ringoot, de l'association Agir pour l'environnement, "la contamination provient de l'emballage, que ce soit de la bouteille, du bouchon ou du capuchon". Elle poursuit : "Le plastique n'a rien à faire dans l'eau embouteillée. Les additifs sont soumis au secret industriel donc nous ne savons pas exactement à quel cocktail chimique nous sommes exposés."

En effet, le plastique du bouchon ou de la bouteille peut se fragmenter en micro débris et se répandre dans l'eau. Selon Nathalie Gontard, spécialiste des emballages à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Inrae), "le plastique se dégrade inexorablement et il commence à se dégrader avant même que nous ayons commencé à consommer l'eau."

Un manque de connaissances scientifiques sur l'impact sanitaire des microplastiques

La dégradation du plastique génère une "pollution plus insidieuse car moins visible mais bien plus « contaminante »" selon les auteurs du rapport, car les microplastiques "sont capables de s’infiltrer partout : dans le cycle de l’eau, les sols, la faune, et la chaîne alimentaire jusqu’au corps humain."

Si des de nombreuses preuves scientifiques existent sur la présence avérée de microplastiques dans le corps humain, "il existe encore très peu d’études sur leurs impacts sanitaires et leur accumulation dans l’organisme humain" précisent les auteurs du rapport. L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) estime urgent "de combler de sérieuses lacunes dans la connaissance scientifique" sur le sujet.

Des études réalisées sur les animaux suggèrent toutefois "une nocivité de l'ingestion de micro et nanoparticules de plastique sur le microbiote intestinal, le métabolisme ou encore le cerveau" avertit le rapport de l'association Agir pour l'environnement.