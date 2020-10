Mieux dépister les troubles du développement chez les jeunes enfants pour mieux les accompagner

Cette semaine débute une vaste campagne nommée "Agir tôt" pour sensibiliser aux difficultés de développement chez les jeunes enfants. Campagne menée par le centre d'action médico-socio-éducative précoce de l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public de l'Indre. Marie Fabre Genet, en est la directrice médicale, elle est aussi pédiatre. "Les enfants dont le développement ne se fait pas dans les clous. On sait qu'il y a des périodes critiques dans le développement où les acquisitions doivent se faire en temps et en heure, parce que sinon cela va avoir un impact sur tout le reste du développement, un effet domino."

Les deux premières années de l'enfant sont les plus importantes dans sa construction

L'idée c'est donc d'éviter cet effet domino en intervenant tôt. "Les deux premières années et la grossesse sont les périodes les plus importantes, c'est là que le cerveau se construit, déconstruire c'est difficile, l'aider à se construire c'est plus facile." Parmi les signes qui peuvent indiquer un retard : un enfant qui ne tient pas sa tête vers trois, quatre mois. Ou encore un enfant qui ne tourne pas la tête si on l'appelle, qui semble dans sa bulle, dans son monde, sont des signes qui peuvent interpeller. Il ne faut pas hésiter à consulter pour lever les doutes ou agir au plus vite. "Il vaut mieux poser une question et être rassuré tout de suite ou bien avoir une réponse."