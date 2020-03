Migrants et SDF : ceux qui ne peuvent pas se confiner face au coronavirus dans le Calvados

"Nous avons moins de bénévoles, car beaucoup de personnes se confinent. L'association continue tout de même ses actions : distribution de repas, suivi médical, mais tout est réduit", explique Miguel, membre du CAMO, le Collectif d'Accueil aux Migrants d'Ouistreham.

Une cinquantaine de migrants, principalement soudanais, vit sur un rond-point à l'entrée de la ville.

"Sans sanitaires, sans eau, ils risquent de tomber malade. Il n'y a pas d'accueil de jour, ni de nuit à Ouistreham. Les bénévoles sont moins nombreux, ils ne peuvent donc plus prendre de douche chez eux. Alors, on nous parle de mesures de confinement, mais eux ne peuvent pas se confiner", s'inquiète le bénévole.

Centre d'accueil de jour ouvert à Caen

A Caen, les personnes sans domicile fixe peuvent toujours bénéficier du centre d'accueil de jour ,"La boussole", situé cours Caffarelli.

Seulement, plusieurs mesures de précautions sont prises. "Les usagers n'ont plus accès aux machines à laver. Et obligation, pour tout le monde, de se laver les mains, de se tenir à une distance d'un mètre minimum", explique Eric Legentil, directeur de l'action sociale et de la lutte contre l'exclusion au CCAS de Caen.

Si les usagers du centre ont un lieu d'hébergement, ils sont encouragés à y rester, afin de s'y confiner.

"L'idée est d'éviter que les professionnels soient contaminés par le coronavirus, afin qu'ils puissent continuer à effectuer cette mission, indispensable pour les plus démunis", conclue Eric Legentil.