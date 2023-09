Mille doses d'un traitement préventif contre la bronchiolite distribuées en région Centre-val de Loire

C'est l'un des virus de l'hiver qui inquiète le plus les parents de nouveaux-nés. Chaque année, la bronchiolite touche plus de 450.000 enfants. L'an dernier, l'épidémie avait été particulièrement virulente provoquant l'hospitalisation de plus de 73.000 petits. En région Centre-val de Loire, on compte en moyenne 24.000 naissances par an. L'an passé, 1.748 bébés ont été hospitalisés suite à une bronchiolite.

"C'est une maladie classique, le plus souvent banale, explique le docteur Lyon, généraliste à Tournon-Saint-Martin, au sud de l'Indre, et responsable de la communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS). Mais elle peut provoquer des formes graves et un enfant se dégrade très vite. Beaucoup plus vite qu'un adulte. L'an dernier, combiné aux virus de la grippe et du covid, cela a provoqué une situation très compliquée dans les hôpitaux qui fonctionnent désormais quasiment tout le temps en mode dégradé..."

Risque de saturation à l'hôpital public, conséquence d'une hospitalisation chez un nourrisson, séquelles possibles d'une bronchiolite, inquiétude des parents, autant d'arguments qui plaident en la faveur d'un vaccin pour protéger les nouveaux-nés de cette infection souligne l'Agence régionale de santé.

Un vaccin gratuit

"On sait que les plus vulnérables sont les enfants de moins de un an et que la maladie démarre traditionnellement en octobre pour sévir jusqu'en février, détaille Claire de Brot, directrice de l'Agence régionale de santé en Centre-val de Loire. C'est pourquoi nous proposons ce nouveau vaccin aux enfants nés entre février 2023 et février 2024. Nous considérons que les autres ont soit passé l'âge le plus à risque, soit ont déjà été confrontés à la maladie et donc sont immunisés".

Il ne s'agit pas à proprement parlé d'un vaccin mais bien d**'anticorps injecté à l'enfant**, provoquant une réponse immunitaire immédiate. "D'après le Vidal, on constate 80% de réduction du taux d'hospitalisation chez les enfants vaccinés et une baisse de 75% du risque de faire une forme très sévère".

Depuis le 15 septembre, le vaccin est proposé aux parents de nouveau-nés à la maternité. Pour ceux nés avant la mise en place du protocole, il est possible de se le procurer en pharmacie sur ordonnance et de faire pratiquer l'injection par une sage-femme, un pédiatre, une PMI ou encore un généraliste. Ce vaccin est gratuit. "Les maternités de la région ont reçu 1.000 doses, réparties en fonction de l'activité traditionnelle de chacune. Il y aura des réapprovisionnement en cours de saison en fonction des besoins".

Le vaccin n'est pas obligatoire. Il est compatible avec l'ensemble du schéma vaccinale traditionnel et ne bouleverse pas le calendrier des injections. "D'après les retours que nous avons, il ne rend pas malade les petits. Il est très très bien toléré" assure Claire de Brot qui insiste sur la nécessité à conserver les gestes barrières avec les nouveau-nés.