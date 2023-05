Infirmière tuée à Reims : À Châteauroux, "les violences, on les vit au quotidien"

Le préfet de l'Indre Stéphane Bredin et une centaine de soignants ont observés une minute de silence

Les têtes sont baissées, les visages graves. Plus d'une centaine de blouses blanches et cadres hospitaliers sont réunis dans la cour d'honneur. Un hommage aux deux salariés du CHU de Reims, agressés à l'arme blanche lundi 22 mai. Une infirmière de 38 ans a perdue la vie.

Hommage confraternel, un moment émouvant pour Valérie, aide soignante en service de réanimation. "C'est important de montrer que tout le personnel est uni. Et puis c'est aussi une reconnaissance de notre travail, de ce qu'on peut risquer au quotidien. On se rend compte que même dans un vestiaire, on est pas a l'abri. Cela fait peur" confesse t-elle.

Une violence verbale, des pressions fréquentes

Pour Valérie et sa collègue Madison, cet événement met en lumière une violence verbale, des pressions de la part de certains patients. Celles-ci ne sont pas nouvelles mais selon elles, de plus en plus fréquentes. "C'est notre quotidien malheureusement" soupire Madison.

Alexia, interne, raconte une scène qui l'a marqué il y'a quelques temps "Lorsque j'étais étudiante, un patient qu'on gardait faisait des allers retour entre les urgences et l'hôpital, personne ne savait ou le mettre. Il pensait un peu que c'était l'hôtel, quand il voulait quelque chose il fallait lui apporter tout de suite. Une fois je lui ai dit non, et il a commencé à être très violent. La sécurité de l'Hôpital a du intervenir. Ca arrive fréquemment dans les services" affirme t-elle.

Certaines aides soignantes et infirmières pointent du doigt un manque de moyens, un manque de place "c'est un sujet qui dure, c'est toujours le même problème" glisse l'une d'elle.