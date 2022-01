Minute de silence à l'hôpital de La Rochelle, contre "la mort programmée de l'hôpital public"

Une minute de silence pour dénoncer "la mort programmée de l'hôpital public". Une cinquantaine de soignants rochelais se sont retrouvés, vendredi 21 janvier vers 14h, sur les marches qui mènent à la maternité de l'hôpital de La Rochelle. Un mouvement qui se met en place au niveau national, qui connaissait à La Rochelle son deuxième rendez-vous. L'idée est se réunir à nouveau chaque vendredi.

Médecins, mais aussi personnels paramédicaux dénoncent une lente dégradation des soins apportés à leurs patients. Si l'épisode du Covid a épuisé les organismes, le mal est plus ancien et plus profond. Il y a d'abord le manque de lits : "j'en ai assez de passer une heure à trouver un lit pour un patient dans l'hôpital quand mon service est plein" soupire une médecin.

C'est aussi la qualité des soins qui est attaquée selon ces soignants, au vu du manque de personnel. "A l'hôpital de La Rochelle, on parvenait plutôt bien à recruter, reconnait un médecin, mais on a de plus en plus de collègues qui démissionnent, à tous les niveaux de responsabilité, de l'aide-soignante au médecin". La conséquence d'une dégradation de la qualité de travail, d'une perte de sens, et d'une perte d'attractivité, alertent les soignants présents, soutenus par le collectif inter-hôpitaux de La Rochelle.

Postes vacants, mais aussi turnover de praticiens qui provoquent "une perte d'expérience". Un court texte a été lu avant la minute de silence : "nous voulons continuer par-dessus tout à soigner nos patients, malgré l'épuisement... mais nous n'y arrivons plus." L'espoir des soignants étant que cette question des moyens de l'hôpital s'impose comme thème de la campagne présidentielle.