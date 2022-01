Minute de silence pour l’hôpital public : Grenoble et Voiron rejoignent le mouvement

« Silence l’hôpital se meurt » : c’est par ces mots que le collectif inter-hôpitaux (CIH) appelle à des rassemblements, ce vendredi à 14h30, devant les hôpitaux de Grenoble et Voiron. Des « minutes de silence » dans le sillage du mouvement lancé en décembre dernier par des soignants strasbourgeois pour dénoncer le manque de moyens, notamment humains. Depuis, le mouvement s’est diffusé, de Bordeaux à Marseille… et il arrive désormais en Isère. « On a tellement crié qu’on arrive à bout de souffle, témoigne Sophie Michallet, infirmière au CHU de Grenoble et membre du CIH. On espère que le silence fera plus de bruit. »

"Au-delà de la catastrophe"

« On est au-delà de la catastrophe », se désespère l’infirmière qui évoque « des soins qui ne sont plus faits faute de personnel ; et le Covid n’y est pour rien! (…) Si l’hôpital public est en difficulté, c’est la société qui est en difficulté ». Les soignants se mobilisent déjà depuis trois ans, souligne-t-elle, citant l’exemple de Voiron où les urgences adultes (hors urgences vitales) sont régulièrement fermées la nuit par manque de personnel.

Manifestation "asyndicale et apolitique"

« Si cette action est coordonnée par le CIH, elle est neutre, asyndicale, apolitique, sans bannière ni banderole, toutes et tous unis pour notre bien commun qu'est l'hôpital public » précisent les organisateurs dans un communiqué. Ils veulent interpeller le gouvernement et, au-delà, l’opinion publique alors que se profile la prochaine élection présidentielle. « Pour que la question de l’hôpital public soit remise au centre des débats » insiste Sophie Michallet. Cette minute de silence se répétera désormais tous les vendredis.