Mis en examen, Émile Daraï va continuer d'exercer à l'hôpital Tenon à Paris

Le gynécologue Émile Daraï va continuer d'exercer au sein de l'hôpital Tenon à Paris où il assurera des consultations publiques, c'est à dire remboursées par la sécurité sociale. Ce médecin spécialiste de l'endométriose est mise en cause depuis un an et demi par de nombreuses patientes qui l'accusent de "viols" ou de "violences sexuelles" lors des examens médicaux. Il a été mise en examen pour violences volontaires sur 32 femmes le 14 novembre dernier.

Depuis sa mise en examen, le professeur Daraï a été placé sous contrôle judiciaire avec "interdiction de contact avec les victimes" et "interdiction de tenir des consultations privées de gynécologie". De son côté l'AP-HP a indiqué qu'elle respectera "strictement les conditions du contrôle judiciaire". Il n'exercera donc pas à titre privé.

Le professeur a été démis de ses fonctions de chef de service gynécologique-obstétrique en septembre 2021 et continuait toutefois d'y consulter. Dans un rapport interne, l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) parlait de "maltraitance" en évoquant "le caractère standardisé, rapide, technique et sans affect de la consultation, parfois brutal et sans empathie". L’AP-HP notait aussi des "manquements relevés sur les consentements, la douleur, l’information, l’absence d’empathie". Des accusations que réfutent Émile Daraï qui affirme avoir toujours demandé le consentement de ses patientes.