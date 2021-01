Mise en place de la vaccination anti-Covid en Isère : le préfet s'explique, 11 centres bientôt opérationnels

Lionel Beffre le préfet de l'Isère est ce vendredi accompagné dans sa conférence de presse par Jean-Pierre Barbier pour le conseil départemental, Aymeric Bogey pour l'ARS et Daniel Vitte pour l'association des maires de l'Isère. Couvre-feu élargit à 18h, situation sanitaire, la politique de vaccination : ils font le point au lendemain du lancement des prises de rendez-vous en ligne pour les vaccins, avec un certain embouteillage en ligne.

La situation sanitaire

En Isère ce vendredi 15 janvier, il y a 778 hospitalisations, dont 63 en réanimation.

La situation vaccinale

6762 isérois sont d'ores et déjà vaccinés contre le coronavirus. Combien y a-t-il de personnes de plus de 75 ans en Isère ? Donc potentiellement en droit de demander rapidement une injection de vaccin ? 105.000 ! C'est beaucoup, et on voit l'ampleur de la tâche.

Bientôt 14 centres

Onze centres de vaccination seront opérationnels ce lundi affirme le préfet, plus un centre mobile. L'objectif est de mettre en place environ 1 centre pour 100.000 habitants. Rappelons-les : au CHU de Grenoble, à Voiron, à St-Etienne de St-Geoirs, à Montalieu, à Villard-de-Lans (en milieu de semaine prochaine), à Eybens, à Roussillon (en milieu de semaine prochaine), à La Mure, deux à Grenoble, à Bourgoin-Jallieu, à Vienne, à Saint-Marcellin et à Crolles (fin de semaine prochaine). 11 opérationnels lundi si tout va bien, et 14 d'ici la fin de semaine.