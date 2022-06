"Mission flash" sur les urgences : "qu'Emmanuel Macron arrête de nous prendre pour des idiots !"

120 services d'urgences sont au bord de la rupture en France. Emmanuel Macron va lancer "une mission d'urgence, une mission flash" d'un mois pour pouvoir "dès cet été apporter des réponses très fortes pour consolider nos urgences dans cette période", a-t-il déclaré mardi lors de son déplacement à l'hôpital Pasteur de Cherbourg, à l'heure où des hôpitaux publics souffrent d'un grave manque de soignants.

La mission se concentre "sur la situation du quotidien, au travers du libre accès aux services d’urgences et à l'utilisation de la régulation médicale en cas de crise ; l’usage de la télémédecine ; la complémentarité ville/hôpital en zones fragiles avec le SAS (service d'accès aux soins) et la régulation". Les conclusions de cette mission seront remises début juillet à la ministre de la Santé et de la Prévention.

Sébastien Lardeux, infirmier et secrétaire général de l'union départementale FO de la Mayenne, estime que la crise est connue depuis déjà bien longtemps, et que cette mission est donc inutile, et assure qu'il ne s'agit-là que de marketing politique : "ça fait 5 ans qu'on fait le même constat, que l'hôpital est en danger, ça fait 5 ans qu'on dit qu'il faut rendre attractif les métiers du soin. L'année dernière, on a fermé des centaines de lits l'été, par manque de personnel, des lits qu'on ne fermait jamais jusque-là. Il faut que monsieur Macron arrête de nous prendre pour des idiots. On fait des plans de communication, de marketing pour dire qu'on s'occupe du dossier et puis derrière il ne se passe rien. L'hôpital ce n'est pas de la com' et du marketing".

"L'objectif c'est que ce ne soit pas un énième rapport", a assuré François Braun, président de Samu-Urgences de France, a qui Emmanuel Macron a confié la réalisation de cette "mission flash".