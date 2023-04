Mission Juice vers Jupiter : des astrophysiciens de Bordeaux participent à la mission spatiale européenne

Pascal Bordé, directeur du LAB, et Thibault Cavalié, astrophysicien et programmateur du SWI, l'un des instruments embarqués par la sonde Juice.

C'est le grand jour pour les chercheurs bordelais qui participent à la mission Juice ( Jupiter Icy Moons Explorer ). Cette sonde de l'Agence spatiale européenne (ESA) s'envole ce jeudi 13 avril à 14h15 (heure française) de Kourou, en Guyane, pour explorer, à 630 millions de kilomètres de là, Jupiter et ses lunes Callisto, Ganymède et Europe, trois satellites potentiellement habitables...

"Juice part pour un voyage de huit ans à destination de Jupiter et de ces mondes glacés, ces petites lunes qui orbitent autour de la planète. La sonde y parviendra à partir de 2031 avec, à son bord, dix instruments, dont un petit radiotélescope sur lequel on a travaillé", explique Thibault Cavaillé, spécialiste en planétologie au sein du Laboratoire d'astrophysique de Bordeaux (LAB).

Astrophysicien à Bordeaux, Thibault Cavaillé travaille sur la sonde Juice depuis 2009. © Radio France - Jules Brelaz

De mystérieux océans sous-glaciaires

La longue odyssée de Juice va débuter ce jeudi 13 avril à 14h15, heure de Paris. A cet instant précis, une fusée Ariane 5 embarquera sous sa coiffe la sonde depuis le pas de tir du centre spatial guyanais à Kourou. L'explorateur effectuera ensuite plusieurs orbites autour de la Terre, de Vénus et de la Lune pour bénéficier de leurs assistances gravitationnelles (explications dans la vidéo de l'ESA ci-dessous).

C'est en juillet 2031 que Juice entrera dans le système Jovien (Jupiter et sa petite centaine de lunes). "On va être capable d'étudier Jupiter et les lunes glacées de Jupiter, Io, mais surtout Europe, Ganymède et Callisto", explique-t-on au LAB, le laboratoire d'astrophysique de Bordeaux qui a déjà développé, en partenariat avec la NASA, la SuperCam du robot Persévérance actuellement sur la planète Mars.

L'un des dessins accrochés dans le bureau de Thibault Cavalié au Laboratoire d'astrophysique de Bordeaux. © Radio France - Jules Brelaz

"Ce sont des mondes recouverts de banquise et sous laquelle on pense qu'il y a des océans d'eau liquide dans lesquelles il n'est pas impossible qu'il y ait des petites choses qui se passent, des formes de vie primordiales", ajoute Thibault Cavalié, qui a programmé, depuis son bureau bordelais l'instrument SWI de la sonde Juice. "Ce spectromètre submillimétrique" va permettre d'examiner les atmosphères des lunes et de cartographier notamment Ganymède qui est formée à 50% de glace.

Les lignes de programmation de code de l'instrument SWI écrites à Bordeaux par l'astrophysicien Thibault Cavalié pour la sonde Juice. © Radio France - Jules Brelaz

A quelques heures du lancement, "Je ressent le souffle de la grande aventure, confie Pascal Bordé, directeur du Laboratoire d'astrophysique de Bordeaux. Je crois que ce lancement, comme d'autres lancements de grandes missions d'exploration, nous plonge dans l'aventure. Ça fait écho sans doute aux grands explorateurs du passé qui ont exploré les confins de la terre. Et je sens ce souffle épique."

Hasard du calendrier, la sonde Juice décolle pour Jupiter près de 400 ans après que Galilée a découvert en 1610, grâce à une lunette astronomique de sa confection, les lunes du système jovien. Une plaque en hommage à l'astronome italien du XVIIe siècle a justement été installée par l'ESA sur la sonde spatiale.

