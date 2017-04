VIDÉO - Mission sur Mars dans l'Utah : le "rêve de gosse" du loirétain Louis Mangin

Louis Mangin, originaire de Chateauneuf sur Loire, a vécu trois semaines sur une base américaine reproduisant les conditions de vie sur Mars. Ce jeune étudiant en école d'ingénieurs à Toulouse a vécu un "rêve de gosse" mais ne sait pas encore s'il veut devenir astronaute.

Louis Mangin a passé trois semaines sur la "Mars Desert Research Station", une base américaine construite dans l'état américain de l'Utah, pour reproduire les conditions de vie sur Mars. Le jeune étudiant en aérospatiale à l'école Supaero de Toulouse, est parti avec six camarades. "La ressemblance est frappante avec le paysage que l'on pourrait trouver sur Mars" raconte Louis. La planète rouge est l'objet de toutes les attentions de nombreuses agences spatiales aujourd'hui, qui y voient la première planète à explorer.

Trois semaines à sept dans une station de 8 mètres de diamètre

La Mars Desert Resert Station vue du ciel - Louis Mangin

Louis Mangin et ses camarades effectuaient chaque jour des sorties en scaphandre, menaient des recherches géologiques. Pas de sortie sans scaphandre, pas de nourriture fraîche. Des conditions de vie conçues pour reproduire au mieux celles d'astronautes en mission sur la planète Rouge. Louis explique ce qui lui a manqué le plus, pendant ces trois semaines.

L'aspect psyhcologique est devenu un axe de recherches important pour la Nasa et les chercheurs qui préparent des missions sur Mars, et nous y avons contribué modestement

En fait sur cette Mars Desert Research Station, construite en 2001 par la Mars Fondation, dans l'Utah, des équipes se succèdent en permanence. Des chercheurs, des particuliers. Avant l'équipage de Louis et de ses camarades, cinq étudiants indiens étaient présents, après eux ce sont des polonais qui ont pris le relais. Le but de cette station, c'est de recueillir un maximum de données scientifiques sur les comportements humains induits par le confinement, l'éloignement, la vie en communauté. L'un des aspects importants des recherches menées, c'est l'aspect humain et psychologique. Chaque soir Louis devait remplir un questionnaire sur sa forme mentale et physique. Des données qui permettront ensuite de mieux sélectionner les astronautes pour une mission sur Mars, et de mieux les préparer.

Une video pour raconter cette aventure

Dans l'équipage, Louis était le journaliste de la mission. Il a réalisé une video pour raconter cette aventure.

Un rêve de gosse, mais un métier dangereux

Mais Louis Mangin, 21 ans, ne sait pas encore s'il est prêt à sacrifier ses jeunes années pour une mission sur Mars, pour devenir astronaute, même. Il étudie pourtant dans la même école que Thomas Pesquet, Supaero à Toulouse. Mais il sait qu'il faut se préparer longuement, psychologiquement, physiquement, sans être sûr au final d'être sélectionné. Pour le moment, il savoure ce rêve qu'il a réalisé. Et s'accorde encore quelques années avant de décider.