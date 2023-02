Mobilisation ce jeudi des cadres de santé du CHU de Lille

Une soixantaine de cadres de santé du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Lille se sont réunis devant le parvis de l’Institut Cœur Poumon jeudi 9 février à midi. Ils ont symboliquement déposé leur blouse dans un cercueil en carton pour protester contre leurs conditions de travail.

« On est confronté à un manque de personnel chronique au quotidien à cause d’absences, d’arrêts maladies ou de congés maternité non remplacés. On passe notre temps à rappeler et chercher du monde pour les remplacer », témoigne une femme âgée d’une quarantaine d’années qui souhaite garder l’anonymat.

La fonction des cadres de santé dans les hôpitaux est d’encadrer une équipe paramédicale. Ils sont responsables des soins prodigués aux patients, de l’organisation du planning des équipes ou de former le personnel.

Des charges de travail trop importantes

La soixantaine de cadres présents (sur un total d’environ 200 dans l’ensemble du CHU), reprochent à la direction un manque d’effectif. Pour Matthieu Collart, secrétaire général du syndicat MICT de la CGT du CHU de Lille, 21 postes équivalents temps plein ont été supprimés entre 2018 et 2021.

« Il y a surtout un manque d’écoute, d’échange et de proximité avec notre direction pour pouvoir échanger sur nos missions et l’organisation de notre travail", témoigne une autre cadre de santé présente qui souhaite également garder l’anonymat. "On a ce sentiment d’une absence de reconnaissance et de connaissance de nos missions au quotidien. »

La crainte d'une baisse de salaire

En plus de revendiquer de meilleures conditions de travail, ces salariés s'inquiètent du changement de régime qui va être mis en place pour leur rémunération. Jusqu’à présent, les cadres de santé étaient rémunérés en fonction des heures de travail effectuées.

Ce changement va mettre en place une rémunération par journée, ce qu’ils refusent. La même cadre présente jeudi critique la manière dont la direction compte mettre en application cette mesure gouvernementale : « Ce qui est dommage, c’est qu’on n’a pas de discussions avec la direction sur la manière de l’appliquer. »

La direction du CHU de Lille a répondu à France Bleu Nord que « tous les établissements publics de santé français doivent appliquer cette réforme imposant le passage au forfait jour pour ces professionnels." Elle souligne qu'elle se prépare depuis plusieurs mois à ce changement, en veillant à préserver au maximum leurs conditions de travail, leurs jours de repos et leur rémunération.

Mais pour Matthieu Collart, secrétaire général du syndicat MICT de la CGT du CHU de Lille, « Les journées à rallonge ne seront plus considérées et ces heures supplémentaires travaillées ne sont plus comptées et rémunérées ». Une des cadres présentes estime d’après ses calculs qu’elle va perdre environ 400 euros par mois.

Cette mesure est prévue par le Ségur de la santé en 2020 qui visait à améliorer les conditions de travail du personnel dans les hôpitaux. La direction du CHU de Lille a affirmé vouloir mettre en place « une expérimentation préalable à l’application de la réforme" pour travailler à la fois les questions logistiques mais aussi des questions de fond sur le cœur de métier de ces cadres de santé.