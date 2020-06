Mobilisation dans les hôpitaux : une "union sacrée entre soignants et citoyens"

Elle même atteinte par la maladie, elle a été de ceux qui étaient en première ligne dans la crise du coronavirus, "au cœur du cyclone." Emmanuel Seris, la cheffe de service des urgences de l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines est aussi la déléguée régionale de l'AMUF (l'Association des médecins urgentistes de France) qui, avec d'autres syndicats et collectifs de santé, appelle à des manifestations en Moselle pour demander plus de moyens pour l'hôpital public et ses personnels. Entretien.

France Bleu Lorraine : Estimez-vous être en position de force aujourd'hui pour que le gouvernement accède à vos revendications ?

Emmanuelle Seris : Je ne sais pas. J’estime par contre que les revendications que nous exprimons, à savoir revaloriser les effectifs cibles, revenir sur les restructurations et suppressions de lits et améliorer l’attractivité des carrières hospitalières sont des objectifs réalistes et auxquels les concitoyens ont le droit de prétendre pour avoir un hôpital public de qualité. C’est plutôt un dû au regard des impôts qu’ils paient.

Une partie de la crise aurait-elle pu être évitée si vous aviez été entendus plus tôt ?

Evidemment. Simplement si on compare avec nos voisins frontaliers, on voit qu’il y a une réelle différence en termes de mortalité. L’explication logique, c’est d’abord la différence des effectifs médicaux et paramédicaux, de lits de réanimation et plus généralement d’hospitalisation. C’est indispensable pour soigner des patients, c’est certain.

Le gouvernement a engagé un "Ségur de la santé" pour aboutir à des propositions concrètes. Vous lui faites confiance ?

On ne doute pas de la volonté politique. Mais c’est vrai que les effets sur le terrain… Ça fait des années qu’on nous promet beaucoup d’action et qu’il n’y a pas grand-chose qui se passe finalement. Nous, nous en étions au stade où cela faisait trois ans qu’on avait un investissement zéro en matériel dans le service, qu’on a dû passer par du mécénat et des dons pour investir dans du matériel de base comme des respirateurs, des échographes. On part d’une situation très dégradée.

On ne peut être que sur la réserve

Par ailleurs concernant le Ségur, il y a des choses qui me préoccupent comme la représentativité dans le cercle restreint du ministre. Ca n’a pas changé par rapport aux deux précédents plans. Quand j’entends le Premier ministre dire que le Ségur de la santé sera finalement une accélération du plan Ma Santé 2022 alors qu’il y a des points qu’on aurait aimé rediscuter parce qu’on estimait que cela ne permettait pas d’avoir une offre de soin satisfaisante pour les patients. On ne peut être que sur la réserve.

Et nous avons une problématique particulière aux petits centres hospitaliers dont l'offre d'est dégradée. Depuis une quinzaine d’années, on déclasse des compétences. Forbach avait une réanimation, ils n’ont plus que des soins continus. Même chose pour Sarrebourg. A Sarreguemines, nous avions une néonatalogie d’un niveau équivalent à Forbach qui a été dégradée. Cela contribue à limiter l’offre de soin sur le plan local et cela créé des inégalités d'accès aux soins sur le territoire et cela doit être une priorité du Ségur de la santé.

Attendez vous le soutien de la population dans vos rassemblements ?

On a déjà ce soutien-là. Pendant la pandémie, quand on était au cœur du cyclone, il y avait une union sacrée entre les citoyens et les soignants. Ce sont les citoyens qui nous ont protégés : c’est le plombier qui nous a donné des masques FFP2, c’est le voisin qui travaillait dans une entreprise et qui a sollicité sa direction pour nous avoir du matériel de protection, ce sont des personnes qui ont imprimé des visières de protection… Ils ont protégé leur hôpital, leurs soignants. Clairement, on est déjà soutenus.