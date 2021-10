Mobilisation des sages-femmes : "J'adore mon métier mais je suis fatiguée", regrette une Berrichonne

Elles sont épuisées et en colère. 10 jours après la forte mobilisation des sages-femmes partout en France, les professionnelles organisent une nouvelle journée d'action ce jeudi 7 octobre. Elles veulent faire entendre leurs revendications : une hausse des salaires, davantage de moyens et une revalorisation de leur statut.

"J'adore mon métier mais je suis fatiguée, témoigne Émilie Vilette, sage-femme libérale au Poinçonnet, dans l'Indre. On se retrouve avec un manque de sages-femmes. C'est pareil dans toutes les régions, mais c'est encore plus compliquée dans la notre". En cause : des cadences infernales, une rémunération trop faible, un manque de considération. Des conditions de travail qui se dégradent et qui freinent les vocations. Le secteur a de plus en plus de mal à recruter.

Je ne devrais être soulagée quand une femme choisit la péridurale parce que ça me fait gagner du temps

Les sages-femmes (profession exercée à 97% par des femmes) dénoncent un manque de moyens et des tâches qui s'accumulent. "La moitié de mon boulot est de m'occuper des gens et l'autre moitié de m'occuper de la paperasse, raconte Marion Desnoyer, sage-femme à l'hôpital Jacques Coeur à Bourges. Mais je n'ai pas fait ce métier pour faire de la paperasse. Je l'ai faitpour m'occuper des gens, pour rester auprès des femmes, pour les coacher, les aider, leur donner confiance et que tout se passe pour le mieux. Mais aujourd'hui, on ne peut plus accompagner les femmes comme elles en auraient envie".

Marion Desnoyer regrette de ne pas avoir davantage de temps pour s'occuper des patientes Copier

"Je suis soulagée quand une patiente choisit de prendre la péridurale pour son travail d'accouchement, parce qu'elle est beaucoup plus simple à gérer que quand elle doit gérer elle-même ses douleurs, déplore-t-elle. Je ne veux pas avoir ce discours-là, je ne peux pas travailler dans ces conditions-là. Ce n'est pas comme ça que j'envisage mon travail. L'organisation de l'hôpital ne devrait pas entrer en compte dans son choix".

Si on était une profession de mecs et qu'on gérait des maladies de mecs, on ne serait pas oubliées

Des problématiques qui concernent les sages-femmes en milieu hospitalier, mais aussi celles qui travaillent en libéral. "Comme à l'hôpital, elles n'ont plus le temps, il y a plein de choses qui sont rebasculées vers le libéral, explique Émilie Vilette, qui travaille en libéral au Poinçonnet. On se retrouve avec des délais d'attente croissants et ça devient très compliqué de devoir dire à une patiente que je n'ai pas de place avant la fin de l'année, voire le début de l'année prochaine".

À l'issue du Ségur de la Santé, les sages-femmes ont obtenu une revalorisation de salaire de 183 euros net par mois, au même titre que les professions para-médicales. Pas suffisant selon les professionnelles.

Être reconnues au même titre que les autres professions médicales

L'un des points principaux de la colère des sages-femmes mobilisées est le manque de considération. "On est profession médicale selon le Code de la santé publique, mais quand c'est pour parler de nos revendications, là on nous considère comme des pare-médicaux. Par contre, quand c'est pour nous donner de nouvelles compétences et nous brosser dans le sens du poil, là on nous répète qu'on est profession médicale", regrette Marion Desnoyer, du centre hospitalier de Bourges. On sait bien nous trouver pour pallier le manque de gynécos et nous donner plus de missions, par contre quand c'est pour nous rémunérer à notre juste valeur, là on ne nous entend plus".

"On est une profession féminine pour les femmes, donc ça joue encore moins pour non. Si on était une profession de mecs et qu'on gérait des maladies de mecs, on ne serait pas oubliées", considère Marion Desnoyer.