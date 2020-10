Mobilisation des soignants : des rassemblements prévus en Seine-Maritime ce jeudi

Les personnels soignants sont de nouveau appelés à la mobilisation et à la grève par des syndicats et des collectifs ce jeudi partout en France, pour réclamer des embauches et des revalorisations de salaires. En Normandie des rassemblements sont prévus à Rouen, au Havre et à Dieppe.

Ils ne sont pas satisfaits des conclusions du "Ségur de la Santé" qui s'est achevé cet été : plusieurs syndicats hospitaliers (CGT, SUD, CFE-CGC) et collectifs appellent les soignants à se mobiliser ce jeudi, pour réclamer plus d'embauches, des ouvertures de lit, et une revalorisation significative de leurs salaires. Lors de la signature des accords, le Premier ministre Jean Castex avait parlé de "moment historique". Mais ce n'est pas assez pour certains soignants, prêts à se mobiliser une fois de plus, notamment en Normandie.

Rassemblements au Havre, à Rouen et à Dieppe

En Seine-Maritime, plusieurs rassemblements sont prévus :

À Rouen, un cortège s'élancera à 10h30 , au départ du CHU, direction l'ARS

, au départ du CHU, direction l'ARS Au Havre, la CGT distribue des tracts le matin aux personnels hospitaliers et Sud appelle à un rassemblement à 14 heures devant l'hôpital Monod

devant l'hôpital Monod À Dieppe, une manifestation est prévue à 17h30 devant l'hôpital

Dans l'Eure, il n'y a pas de manifestation prévue, mais un départ en car à 7h45 depuis Evreux pour rejoindre le rassemblement devant l'Agence régionale de santé à Caen.

Les accords du "Ségur de la Santé" ont été signés par trois syndicats majoritaires à l'hôpital public : l'Unsa Santé, FO et la CFDT. Ils prévoient notamment l'augmentation nette de 183 euros par mois (dont 90€ depuis le 1er septembre) d'ici le 1er mars 2021 pour les personnels des hôpitaux et des EHPAD (hors médecins), la majoration des heures supplémentaires, du travail de nuit et le week-end, ou encore une enveloppe de 50 millions d'euros pour la création de "4.000 lits à la demande", en cas de besoin dans certains hôpitaux, notamment pour faire face à l'épidémie de coronavirus