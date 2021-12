Mobilisation des travailleurs sociaux, "les oubliés du Ségur"

Les personnels du secteur médico-social était en grève ce mardi. Un mouvement de grève national à l'appel des syndicats et de collectifs. Les éducateurs spécialisés, les aide médico-psychologique travaillent avec la protection de l'enfance, des enfants en foyers ou encore des personnes handicapées. Ils ne se sont pas arrêtés depuis le début de la crise Covid et réclament aujourd'hui une reconnaissance de leur travail. Ils veulent les 183€ de revalorisation du Ségur de la Santé. Des manifestations étaient organisées un peu partout en France et dans notre région ce mardi à Rouen, à Evreux et au Havre.

Les "oubliés du Ségur de la santé"

ECOUTEZ Le reportage d'Amélie Bonté dans le cortège Havrais Copier

Pour le secteur du médico-social, c'est une mobilisation historique disent les participants.

On veut nos 183€"

183€, c'est la somme accordée par le Ségur de la santé aux professions médicales comme les infirmiers et aux travailleurs sociaux des hôpitaux publics et EHPAD. Une revalorisation à laquelle n'ont pas eu le droit les travailleurs sociaux de petites structures, pourtant sur le front en permanence depuis le début de la crise Covid auprès des enfants en foyer ou bien de personnes handicapées.

Emilie est AMP aide médico-psychologique au Havre depuis 2004 à la Ligue Havraise : " j'ai un salaire en travaillant deux dimanches par mois à 1 650€ nets"

Notre salaire n'est pas à la hauteur du travail qu'on nous demande."

Ce manque de reconnaissance, ça commence à bien faire pour Latifa :

On est sous-payés et nos locaux sont pourris"

Latifa est aussi AMP, elle a 39 ans et sur son t-shirt aujourd'hui elle a marqué vouloir ces 183€ : "ça fait 7 ans que je travaille, _je suis diplômée et je suis payée 1 325€ nets par mois_. Je travaille avec des personnes en situation de handicap moteur avec troubles associés, on accueille 27 personnes en permanence et nous sommes 4 professionnels pour les encadrer."

On travaille avec des personnes handicapées mais on fait plutôt de la quantité que de la qualité"

ECOUTEZ Sandra, éducatrice spécialisée auprès d'enfants Copier

On a l'impression d'avoir été complètement oubliés par rapport à la crise Covid"

Sandra, 23 ans travaille dans une Maison de l'Enfance, elle n'a jamais arrêtée de travaille depuis le début de la crise. Elle est diplômée depuis un an et gagne entre 1 400 à 1 600€ nets par mois (week-end ou non). La crise Covid a créée des angoisses auprès des enfants dont elle s'occupe, donc une charge de travail supplémentaire avec un personnel fatigué et forcément "ce sont les enfants qui en pâtissent alors que ça va à contre sens de notre travail" explique-t-elle.

Aides médico-psychologiques, éducatrices spécialisées ou encore femmes de ménage dans ces institutions chargées de la protection de l'enfance ou d'accueillir des personnes handicapées, tous se sont mobilisés au Havre ce mardi. © Radio France - Amélie Bonté

Dans le cortège, des infirmiers de la psychiatrie venus soutenir le mouvement. Ils espèrent, à terme, une grande mobilisation générale des secteurs de la santé : médical, paramédical, médico-social.

Une mobilisation historique pour le secteur

En général le secteur du médico-social peine à se mobiliser car les travailleurs sociaux sont tous répartis dans des petites structures. Ce mardi, ils ont répondu à l'appel de syndicats mais aussi de collectifs créés pour l'occasion. Les "oubliés du Ségur" comme ils s'appellent car le Gouvernement a annoncé en février 2021 une augmentation de 183 € nets par mois pour les personnels sociaux et médico-sociaux des hôpitaux publics, rien pour les structures comme les Maisons de l'Enfance, les Associations qui travaillent avec la protection de l'enfance ou encore les maisons et foyers qui accueillent les personnes handicapées. Pour Nabil Sarahoui, éducateur à Pont Audemer et membre de la CGT "il y a un peu de colère".

ECOUTEZ Nabil Sarahoui, éducateur à Pont Audemer et membre de la CGT Copier

Nabil Sarahoui rappelle que pour faire tourner ces structures il y a aussi des personnels comme les femmes de ménage, les cuisiniers etc... avec de très bas salaires "eux aussi il sont besoin d'un coup de pouce."