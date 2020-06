Mobilisation du 16 juin à l'hôpital : une journée d'action en ordre dispersé dans le Nord Franche-Comté

Distanciation oblige, les syndicats ont dû faire preuve d'imagination pour la journée d'action nationale des personnels soignants ce mardi 16 juin. La CGT appelle par exemple à une "manif-auto" au départ de Belfort à 10h30, jusqu'à l'hôpital de Trévenans. La Coordination Nationale Infirmière (CNI) invite les usagers à se rassembler sur le parvis de l'hôpital à partir de 12h "dans le respect des gestes barrière". La CFDT organise de son côté une manifestation virtuelle avec diffusion d'un message vidéo sur les réseaux sociaux. Tour d'horizon.

Opération escargot de la CGT et des Motards en colère

La CGT appelle au rassemblement à 10h à Belfort sur le parking de la fête foraine (derrière la Maison du Peuple). Pour des raisons sanitaires, c'est une "manif auto" qui partira de Belfort à 10h30 et prendra la direction de l'hôpital de Trévenans, avant un retour Place Corbis à Belfort à la mi-journée pour des prises de parole. Deux autres lieux de rassemblements sont annoncés dans le pays de Montbéliard à 8h30 à Audincourt (47, rue des Mines, au siège de la CGT) et à 9h sur le parking du Géant Casino à Exincourt, avant de converger sur Belfort.

La Fédération 90 des Motards en Colère appelle à rejoindre l'opération escargot de la CGT. Le rendez-vous est donné à 9h15 Place d'Armes à Belfort, pour le départ d'un cortège motorisé vers l'hôpital de Trévenans à 10h30, aux côtés des automobilistes. "Une tournée d'honneur autour de l'hôpital" est prévue à 11h, avant de rejoindre le rassemblement Place Corbis à Belfort, à 12h.

Pique-nique revendicatif sur le parvis de l'hôpital

La Coordination Nationale Infirmière (CNI) a prévu d'organiser diverses actions de 12h30 à 15h sur le parvis de l'hôpital de Trévenans : un pique-nique revendicatif (repas tiré du sac, café offert), le déploiement de banderoles ou encore des cartes revendicatives à adresser au Président de la République. "Les usagers sont invités à venir soutenir les hospitaliers, stationnés sur le parking, à proximité de leur véhicule ou sur le parvis mais toujours dans le respect des gestes barrière avec distanciation et port du masque". Une action surprise, temps fort de l'événement, est prévu pour 14h.

Manifestation virtuelle de la CFDT

La section CFDT de l'Hôpital Nord Franche-Comté a choisi de son côté d'organiser une manifestation virtuelle en diffusant une vidéo sur les réseaux sociaux, vidéo compilant les messages des usagers et des professionnels de santé. "Nous avons demandé à la population de rester chez elle pendant des semaines, car nous ne pouvions pas faire face à un afflux trop important de malades; cette dernière nous a soutenu et a bien compris l'enjeu de freiner l'épidémie. Aujourd'hui, nous pensons qu'il est prématuré de manifester ou de rassembler personnels et usagers même dans le respect des gestes barrière", indique CFDT Santé Sociaux de l'HNFC dans un communiqué.

La CFDT appelle chacun, usager, comme professionnel, à s'habiller en blanc, à mettre un ruban blanc aux rétroviseurs des voitures ou aux fenêtres des maisons en signe de soutien au mouvement.

Force Ouvrière appelle à un rassemblement à 11h devant l'Hôpital Nord Franche-Comté et à 12h place Corbis à Belfort.