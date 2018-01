73 Rue Louise Michel, Bagnolet, France

Budgets sans cesse rabotés, manque d'effectifs, accidents de travail, salaires insuffisants, suppressions des contrats aidés… , les conditions de travail sont de plus en plus impossibles aux yeux du personnel mais aussi de la direction des EHPAD qui ont décidé de se mobiliser à travers cette grève symbolique. Ne pouvant cesser leur activité auprès des personnes âgées, ils ont décidé de porter un brassard noir.

Les aides-soigants, de moins en moins nombreux, doivent jongler entre les malades pour leur apporter les meilleurs soins en un minimum de temps © Radio France - Nathalie Doménégo

Dans cette résidence de Bagnolet, Les Quatre Saisons, une douzaine d'aides soignants, 6 le matin et 6 le soir, doivent jongler au plus vite entre les toilettes des 65 résidents, au plus vite, pour que tout le monde soit prêt pour le déjeuner, tout en respectant les besoins de chaque pensionnaire. Malgré un emploi du temps chargé, la réforme actuelle, instaurée par le précédent gouvernement, prévoit la suppression d'un poste d'ici les 7 années qui viennent, avec une enveloppe budgétaire réduite d'année en année.

Edouard Prono, directeur de l'Ehpad Les 4 Saisons à Bagnolet © Radio France - Nathalie Doménégo