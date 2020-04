Mobilisation pour fournir des masques aux habitants en Drôme Ardèche

Des élus de Drôme Ardèche veulent équiper chaque habitant d'un masque, pour plus de sécurité, plus de sérénité au moment du déconfinement, même si le gouvernement n'a décrété aucune obligation pour l'heure. Entreprises et particuliers sont sollicités pour constituer les stocks.