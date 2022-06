Mobilisation pour l'hôpital : "les mêmes revendications qu'il y a trois ans", déplore la CGT dans les Vosges

Neuf organisations appellent à une nouvelle journée d'action, mardi 7 juin, pour défendre l'hôpital avant le premier tour des élections législatives, et surtout avant l'été noir qui s'annonce dans les services. Dans les Vosges, la CGT Santé organise le déplacement en car d'une trentaine de soignants grévistes vers la manifestation parisienne, devant le Ministère de la Santé. Revalorisations salariales, moyens supplémentaires, réouvertures de lits... Trois ans après les premières mobilisations des hospitaliers, "les revendications sont quasi les mêmes", observe, amer, Denis Gillet, secrétaire général CGT USD Santé dans le département 88.

"Les premières alertes ont commencé bien avant le Covid, poursuit Denis Gillet. On a l'impression que trois ans après, on revient quasiment au point de départ." Entretemps, le gouvernement a lancé le Ségur de la Santé, avec des investissements débloqués, et une prime de 183 euros a été allouée aux soignants. C'est insuffisant selon le syndicaliste lorrain, : il rappelle le contexte d'inflation dans lequel nous vivons depuis le début de l'année. "Il y a des dizaines de milliers d'hospitaliers en situation de précarité. Et des soignants en perte de sens. Ils ont l'impression de devenir maltraitants faute de moyens."

Une crise d'une "ampleur inédite"

Ce qu'il faut, selon Denis Gillet, ce sont des "actions courageuses" et "des réformes en profondeur". "Le bilan de l'ex ministre des Solidarités et de la Santé Olivier Véran est catastrophique, ajoute le secrétaire général de la CGT Santé dans les Vosges. Il y a des milliers d'emplois qui ont disparu. Il y a des milliers de professionnels qui ont fui. Il y a des dizaines de maternités, d'établissements, de services, de lits qui ont fermé. Vu l'état de tension des effectifs, c'est sûr que l'été qui s'annonce, ça augure des graves problèmes de fonctionnement. Là, il peut y avoir des conséquences sur la vie."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix