Mardi 20 mars, le comité de défense de l’hôpital public de proximité appelle à un rassemblement devant l'hôpital d'Avranches-Granville alors même que se tiendra un CTE (Comité Technique d'Etablissement) entre les syndicats et la direction.

Granville, France

C'est donc ce mardi 20 mars 2018 que sera annoncé officiellement la fin du SMUR secondaire de Granville. Le directeur Jean-Pierre Heurtel fermera cette ligne, qui assure le transport des patients manchois en risque vital d'un hôpital à un autre (CHU, centre grand brûlé…), le 2 avril prochain. Le SMUR secondaire, le seul de la Manche, basé a Granville est composé d’un médecin urgentiste et d’un personnel paramédical. En 2015, il est intervenu à 900 reprises et pour les usagers du comité de défense de l’hôpital public de proximité qui organise la mobilisation de demain c'est essentiel. Marie-Thé Petitsigne en est la présidente "c'est l'enterrement du SMUR alors que l'on nous parle de sécurité sans arrêt. Je trouve cela alarmant". Le directeur de l'hôpital d'Avranches-Granville, Jean-Pierre Heurtel lui plaide de son côté la mutualisation des moyens : "Il nous fallait réorganiser les services, le SMUR fonctionne avec des médecins intérimaires et ce n'est pas satisfaisant. Mais il n'est pas question de rentabilité".

Un collectif d'une centaine de médecins de la Manche dénonce la suppression de la ligne secondaire du SMUR de l'hôpital de Granville. Il y a une pétition en ligne qui a déjà recueillie plus d'un millier de signatures.