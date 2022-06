Mobiliser les médecins généralistes au mois d'août, "une fausse bonne idée " ?

C'est un fait. beaucoup de médecins prennent leurs vacances au mois d'aout. C'est le cas du Docteur Rémy Sebbah, qui exerce place Castelanne dans le 6e arrondissement de Marseille. Il va s'absenter du 3 au 23 aout. Pour cet ancien président de la Confédération des syndicats de Médecins Français dans els Bouches du Rhône, ce n'est pas pour autant qu'il y aura des déserts médicaux cet été : "c'est un faux problème, dans n'importe quel ordre de médecins vous avez les plannings des gardes, quand je m'absente mon numéro est transféré chez un collègue, et en dernier recours il y a le 15".

Pour ce généraliste, les médecins ne sont absolument en cause dans la saturation annoncée des services d'urgence : "On a créé des maisons médicale pour désengorger les urgences, mais dans le même temps on n'a rien fait pour les aider car il faut du trafic aux urgences pour éviter les fermetures".

Pourtant beaucoup de patient sont favorables à des rotations imposées aux médecins dans leurs vacances. "Moi quand je travaillais au traitement des eaux, je partais en alternance en juillet et aout pour garantir la continuité de service" justifie Antoine, aixois qui habite dans le quartier du jas de Bouffan.

Des heures d'attente aux urgences pour un poignet foulé

Dans ce quartier les médecins s'organisent, notamment dans les cabinets médicaux, pour garantir l'accueil des patients. Mais dans certains villages, le mois d'aout est redouté. C'est le cas pour Hervé, dont les beaux-parents habitent dans un petit village du Luberon : "le médecin part en vacances aux mois d'août, il est très fatigué, c'est normal. Mais mon beau-père a déjà fait plusieurs AVC, il a des problèmes de santé, et si il lui arrive quelque chose il n'y a plus aucun médecin sur place. On réfléchit à l'accueillir chez nous pour avoir l'esprit tranquille."

Sandrine, elle, habite en ville, à Aix, et dans son quartier les médecins se font rares en été : "en août mon médecin part en vacances. C'était le cas l'an dernier, et je m'étais foulé le poignet. J'avais patienté des heures aux urgences de l'hôpital d'Aix. Ce n'est pas normal."