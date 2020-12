Covid : Mode d'emploi du dépistage massif à Roubaix

L'ARS Hauts-de-France dévoile les modalités selon lesquelles se déroulera le dépistage massif à Roubaix à partir du 11 janvier. Chaque participant prendra part à deux tests, un test antigénique et un test PCR.

Le Premier ministre Jean Castex l'a confirmé lors de ses annonces le jeudi 9 décembre: la campagne de dépistage massif organisée à Roubaix débutera le lundi 11 janvier 2021. Dans la foulée, l'ARS, l'Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France précise les modalités de cette campagne, en rappelant que le dépistage se fera sur la base du volontariat.

Chaque participant sera soumis à deux prélèvements: d'abord un test antigénique avec un résultat disponible dans les 20 minutes. Si les résultats sont positifs, le participant saura donc tout de suite qu'il a le Covid et bénéficiera sur places de conseil sur la façon de mettre en place son isolement. Pour les autres, en cas de résultat négatif, ils prendront alors part à un autre test, RT-PCR cette fois, plus fiable que les tests antigéniques qui peuvent produire des faux négatifs, en raison d'une charge virale trop faible. Là, les résultats seront disponibles en 12 heures.

Le dépistage se fera dans 6 lieux à Roubaix

Ce dépistage gratuit et sur la base du volontariat sera mené pendant une semaine dans six lieux: il pourra s'agir de lieux en dur comme une salle communale, ou de lieux éphémères de type barnums, autrement dit des grandes tentes. Le dépistage sera proposé non seulement aux 97.000 habitants de Roubaix mais aussi aux personnes qui se rendent régulièrement dans la ville, pour des raisons professionnelles ou personnelles.

Sur place, les volontaires se verront proposer un "contact tracing flash", les personnes testées identifieront lors de ce dépistage également leurs contacts à risque. L'ARS rappelle que cette campagne s'inscrit dans la stratégie "tester, alerter, protéger". Des campagnes similaires seront également mises en place à Saint-Etienne et au Havre.

Quelles mesures pour les personnes testées positives?

L'ARS indique que les personnes testées positives se verront proposer "des conseils personnalisés, et pour ceux qui le souhaitent, un appui concret pour leur faciliter le respect de l'isolement". Mais comment cela va-t-il se traduire dans les faits? Par exemple pour une personne contaminée qui n'a d'autre lieu où aller que son foyer familial? "Il leur sera fourni des recommandations sur la façon de bien s'isoler, même en vivant avec d'autres personnes. Et si ces personnes souhaitent un isolement plus poussé, nous organiserons pour eux cet isolement", explique Benoît Vallet, le directeur général de l'ARS Hauts-de-France. Il pourrait s'agir par exemple d'accueillir ces personnes dans des hôtels ou des lieux mis à disposition pour ce type d'isolement. "Ce dispositif est en cours d'organisation avec la mairie de Roubaix", explique Benoît Vallet.

L'ARS indique que, parallèlement à l'organisation de cette campagne, "_une réflexion est en cours pour déployer quelques semaines plus tard à Roubaix une deuxième campagne de dépistage à grande échelle_, qui pourrait s'appuyer sur des techniques nouvelles comme des tests salivaires."