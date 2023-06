Modernisation de l'hôpital de Pau : les travaux débuteront en juillet

Il était temps. Après 5 ans de préparations, les travaux de rénovation du centre hospitalier de Pau débutent. La première pierre du futur Bâtiment Médecine-Mère-Enfant a été posée ce lundi 26 juin par le maire de Pau, François Bayrou.

Construction d’un Pôle Femme-Mère-Enfant

Début juillet, les traveaux du futur Pôle Femme-Mère-Enfant débuteront. Ce nouveau complexe (construit au sein du Bâtiment Médecine-Femme-Mère-Enfant) réunira dans une même unité tous les services relatifs à la santé des femmes et de l’enfant : des consultations gynécologiques, un bloc obstétrical, une maternité, une unité de néonatalogie, un service de pédiatrie. Pour le moment, ces différents services sont éclatés sur l’ensemble du centre hospitalier. La livraison de ce nouveau bâtiment est attendue d’ici juillet 2025.

84 lits supplémentaires

L’hôpital va également augmenter ses capacités d’accueil, en créant un nouvel espace d’accueil au sein du nouveaux Bâtiment Médecine-Femme-Enfant, avec la création de 84 lits de médecine supplémentaires. Ils permettront un meilleur accueil des patients en soins palliatifs ou encore une prise en charge plus adaptée des personnes en situation d’obésité.

Modernisation et agrandissement des urgences

D’ici novembre 2024, la superficie des Urgences Adultes va doubler. Un nouveau service de 14 lits post-urgence adulte verra le jour, tandis que le nombre de lits dédiés aux hospitalisations de courte durée sera doublé. Le public sera mieux accueilli, avec des salles d'attente plus spatieuses notamment. Le personnels soignants bénéficiera pour sa part de bureaux mieux dimensionnés et d’espace de détente.

Dernier point de cette première phase de travaux : le déménagement de la pharmacie actuelle dans un nouveau bâtiment plus fonctionnel et plus spacieux. Il permetra de simplifier et d’optimiser la logistique et la gestion des stock de médicaments qui sont actuellement dispersés sur plusieurs sites de l'hôpital. Cette pharmacie sera livré en même temps que le Pôle Femme-Enfant, soit en juillet 2024.

La fin de cette première phase de travaux prendra début 2026. La rénovation des locaux déjà existants (bâtiment François Mitterand) s'étendra jusqu'à 2028. L’ensemble des travaux de modernisation devraient s’achever en 2030. A terme, 95 % des chambres individuelles seront équipées de sanitaires. Les chambres bénéficient également d’un système de rafraîchissement de l’air (et non pas de climatisation).