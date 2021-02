"Moi j'ai pas le cancer", le combat d'une mère pour sa fille atteinte d'une leucémie à Montpellier

Ce lundi, c'est la journée internationale du cancer pédiatrique, le cancer qui est l'une des principales causes de mort alite chez l'enfant. Un jeune sur 440 développe un cancer avant l'âge de 15 ans. Et seulement huit sur dix seront guéris et parfois à quel prix.

Christine Hainaut, 51 ans, est professeur des écoles à Montpellier, il y a sept ans sa fille de 14 ans, Clara déclare un cancer, une leucémie. Sept ans de combat qu'elle a choisi de raconter dans un livre "Moi j'ai pas le cancer". Il s'agit d'un roman inspiré de son histoire, un roman d'amour pour parler du cancer pédiatrique, du rôle des aidants, du cancer et de l'après-cancer.

Christine Hainaut était l'invitée de France Bleu Hérault ce lundi matin.

"En 24 heures, la vie a basculé vers une destination inconnue."

Ce roman est inspiré de votre histoire et de celle de votre fille, racontez nous.

Ma fille était sportive triathlète de haut niveau, espoirs de la ligue Rhône-Alpes. Elle était assez fatiguée. Au départ, on lui disait de se reposer, comme elle faisait beaucoup de sport, on trouvait ça normal. Puis on a pensé à une mononucléose, donc déjà, j'étais extrêmement inquiète. Et puis un jour, elle s'est réveillée avec d'énormes boules bleues sur les jambes et les avant jambes et l'arrière jambes. Ça a été très violent.

Donc, on est retourné chez le médecin en catastrophe avec prise de sang en catastrophe. Et à 15 heures, le médecin m'a appelée en me disant "Votre fille a une leucémie, vous partez immédiatement à l'hôpital" et en moins de 24 heures, la vie a basculé vers une destination inconnue.

"On se disait que ça pouvait pas nous arriver à nous, qu'on avait tout fait pour éviter ça."

Qu'est ce qui se passe alors dans votre tête ?

On sait que ça va durer longtemps. Personnellement, j'étais un petit peu dans le déni. On m'avait dit une leucémie et je me demandais "Est-ce que c'est un cancer ? Ce n'est pas possible. Les cancers, on voit ça qu'à la télé, ce n'est pas pour nos enfants." On avait une hygiène de vie sportive de haut niveau, bonne alimentation, on habitait dans un cadre de vie verdoyant. Donc on se disait, c'est pas possible, ça ne peut pas nous arriver. On a tout fait pour que ça n'arrive pas.

Et puis si ! On est dans Taxi, on arrive à l'hôpital et sur la porte de la chambre, il y a un prénom. Le prénom de notre enfant. Et on sait que ça va durer longtemps. On ne sait pas ce que c'est une chimio et rapidement, au bout de quelques heures, ma fille a reçu des transfusions sanguines. En tout, elle en a eu 88.

Elle a eu deux ans de traitement. Elle a eu la chambre stérile. Le cancer des enfants fait peur. Il est aussi synonyme de mort. Et quand on a son enfant qui a un cancer, on n'est pas confronté à sa propre mort, mais à celle de son enfant. Et on le vit un peu comme si on l'avait aussi.

"On peut quand même monter une petite marche chaque jour à sa manière pour essayer de survivre et de tenir la tête hors de l'eau."

Vous en avez fait un livre de cette histoire. Pourquoi?

J'ai écrit le livre que j'aurais aimé lire. C'est donc un roman, une autofiction. Et c'est Léa qui raconte son histoire d'accompagnement de son enfant, Victoire, qui a ce cancer. À la fin de chaque chapitre, il y a les notes à moi-même de Léa, qui sont des conseils, qui sont des messages d'espoir, qui sont des petites phrases qui peuvent nous aider à monter une marche vers le mieux être un petit peu chaque jour.

Parce qu'effectivement, quand on vit cette maladie, on ne peut pas dire qu'on est dans le bien être. Mais on peut quand même monter une petite marche chaque jour à sa manière pour essayer de survivre et de tenir la tête hors de l'eau. Donc, on a les notes à moi-même de Léa. Et ce roman est aussi accompagné d'un agenda "Mieux être "qui est aussi à la vente.

" Moi, je n'ai pas le cancer, mais je suis tous les jours infirmière, femme de ménage, psychologue, cuisinière."

Votre livre s'appelle "Moi, je n'ai pas le cancer". D'où vient ce titre ?

Pourquoi ce titre ? Un jour, j'étais très fatiguée. J'ai fait un post sur Facebook qui s'appelait "Moi, je n'ai pas le cancer", qui a été partagé des milliers de fois et qui voulait dire : Oui, moi, je n'ai pas le cancer, mais je suis tous les jours infirmière, femme de ménage, psychologue, cuisinière. J'accompagne mon enfant et j'ai aussi énormément de tâches.

Et donc, c'est vrai que les gens avaient énormément partagé, énormément commenté, en me disant "Mais vous nous donnez un message d'espoir. Vous êtes capable d'écrire ce que nous on ressent, mais nous on n'est pas capable de le dire." Et donc, du coup. Petit à petit, l'idée a fait son chemin d'écrire un livre.

Je ne voulais pas une psychothérapie, je voulais vraiment que ça soit un livre pour aider les autres. Donc il fallait que moi, j'aille mieux pour écrire ce roman. C'est vrai que pour moi, c'était une évidence de l'appeler. "Moi, je n'ai pas le cancer" parce que je parle de cette maladie, mais à travers mes yeux de maman âgée de 51 ans, qui a eu la chance de ne pas avoir de cancer, mais qui a quand même vécu de très près cette maladie. Parce que quand c'est son enfant, c'est nos tripes, c'est vraiment dur.

"Ce livre est aussi un message pour aider la recherche."

C'est aussi un message pour qu'on s'intéresse davantage au cancer des enfants ?

Oui, c'est difficile. Moi, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup trop de cancers autour de moi, beaucoup trop de cancers d'enfants, et c'est un tsunami quand votre enfant déclare cette maladie, il y a un enfant sur 440 qui développera un cancer avant l'âge de 15 ans. J'avais vraiment envie de faire ma part de colibri, de faire quelque chose pour que les gens prennent conscience que cette maladie est dévastatrice, mais aussi qu'on n'a pas assez de traitements et qu'il y a encore trop d'enfants qui meurent de cette maladie.

Et on a vraiment besoin d'aider la recherche, d'accompagner les chercheurs pour qu'ils puissent trouver des traitements qui soient moins invasifs, qui détruisent moins nos enfants. 3% de l'argent de la recherche est destiné à trouver des traitements pour les enfants. Donc, ce n'est vraiment pas assez. Et il faut aussi trouver des traitements qui attaquent moins nos enfants. Et après aussi trouver des traitements quand les malades sont dégradés par les chimio, corticoïdes, etc., qu'ils puissent être soignés, réparés et guéris de tout ça.

"Pour aider nos enfants à survivre, on a aussi besoin d'être accompagnés."

Comment votre fille a-t-elle réagi à la lecture de ce livre ?

Ça n'a pas été facile tout de suite parce que Clara pensait que j'avais pris aussi son histoire. Et moi, je lui ai expliqué "Mais non, mais tu sais, nous, en tant que maman, en tant que accompagnants on a aussi besoin d'être entendue, nous les accompagnants, nous les aidants, on est aussi les parents pauvres."

On est dans l'urgence de sauver l'enfant et c'est très bien, mais pour qu'on puisse aider nos enfants à vivre ou à survivre, il faut qu'on contienne et on a aussi besoin d'être accompagné. Les études disent que 50 % du traitement, c'est le moral et nous, les accompagnants, ça, on l'a dans les mains. On peut se booster, on peut booster la personne qu'on accompagne. Et donc là, il ne faut pas qu'on rate la marche. Il faut vraiment y aller.

"Clara est guérie, mais souffre encore atrocement et rien ne la soulage."

Comment va Clara aujourd'hui ?

Alors aujourd'hui, ça fait sept ans. Ma fille est guérie du cancer, mais elle a beaucoup de séquelles, en particulier osseuses, et c'est une bagarre quotidienne avec des douleurs à huit sur dix tous les jours. On n'a pas de traitement aujourd'hui pour l'aider de manière efficace.

Où peut on trouver votre livre ?

Actuellement, le roman "Moi, je n'ai pas le cancer" est en prévente sur KissKissBankBank. Vous pouvez aussi faire un don pour nous aider à le publier et il sera en vente dans toutes les librairies à partir de septembre 2021 pour le mois dédié au cancer.

Pour chaque roman vendu, un euro sera reversé à des associations qui aident la recherche médicale.