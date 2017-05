" Moi Président, j'aimerais que l'on se penche sur la problématique des aidants " #27

Si Georges Koch était Président de la République, il aimerait que l'on se penche sur la problématique des aidants, ces conjoint(e)s, ces enfants, ces frères et sœurs de malades qui sacrifient beaucoup de choses pour leurs proches touchés par une maladie.

Si vous étiez président de la république, quelle serait votre première mesure, celle qui vous tient le plus à cœur ?

Pour Georges Koch, ancien aide-soignant aujourd'hui à la retraite, il est grand temps que l' État se penche sur la problématique des aidants. Les aidants ce sont toutes ces personnes dont les proches sont atteints par une maladie de longue durée ( Cancer, maladie de Parkinson, Alzheimer...). Ils sacrifient beaucoup de leur temps et de leur argent pour les soutenir. Pour Georges Koch, qui s'occupe aussi de l'association " Une rose, un espoir " à St Julien les Metz, " on pourrait notamment créer une structure pour soutenir moralement et financièrement les aidants. "

