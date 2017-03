"Moi président, je généraliserais les maisons de santé pour lutter contre les déserts médicaux"

Patrick Ostermann, spécialiste de médecine générale, travaille à la maison de santé de Woerth, la première du genre en Alsace ouverte il y a dix ans. Il y exerce au côté de cinq autres médecins, mais aussi d'infirmière, kiné, nutritionniste. Pour lui, ce type d'établissements représentent l'avenir.

Pour ce cinquième rendez-vous des lundis de la présidentielle consacré aux solutions pour lutter contre les déserts médicaux, Patrick Ostermann, spécialiste de médecine générale, voudrait généraliser les maisons de santé. Lui-même exerce à la maison de santé de Woerth avec cinq autres médecins, ainsi que des infirmières, dentistes, kiné, nutritionnistes : c'est la première du genre fondée en Alsace il y a dix ans.

Lui président, docteur Ostermann favoriserait la création de ce type de structures :

Pour améliorer l'accès aux soins, il faut savoir ne pas regarder derrière soi. Le médecin de campagne à l'ancienne, sans secrétariat et sans informatique, est en train de disparaître. Quand le médecin prend sa retraite et qu'il n'y a pas de relève, vous risquez de perdre aussi l'infirmière et le pharmacien, alors la solution c'est de regrouper les bonnes volontés.

Pour lui, l'avenir des soins en zone rurale et même en ville, c'est la maison de santé, une structure pas si compliquée à mettre en place :

Il faut entre deux et quatre ans et beaucoup de volonté pour créer une maison de santé. Il faudrait que nos élus facilitent ce type d'installations, que les communautés de communes, que l'ARS, que la région Grand Est fassent le nécessaire pour que dans les campagnes, on puisse se regrouper.

Imposer aux jeunes médecins leur lieu d'exercice à la campagne, ce serait au contraire une erreur :

La société a changé : les jeunes médecins trentenaires n'ont pas envie de s'installer au fin fond d'une vallée, ils ont souvent des familles et s'il n'y a pas d'école pour leurs enfants... On leur donne 50.000 euros pour les aider à s'installer mais ce n'est pas une question d'argent... Se regrouper, ça permet de fixer de façon pérenne tous les intervenants du monde médical sur un territoire.

69% des Français affirment avoir déjà eu des difficultés à trouver un professionnel de santé disponible dans leur zone dans un délai acceptable, 65% considèrent qu’il n’y a pas assez d’hôpitaux en France et les habitants de communes rurales sont plus nombreux à partager ce constat : 71%, soit 7 points de plus que la moyenne.